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ديني

جامعة الأزهر تعلن رصد أول حالة كورونا بين الطلاب في الامتحانات.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:18 م
رصد اول حالة كورونا
رصد اول حالة كورونا في جامعة الازهر
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محمد شحتة
كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، عن حالة الطالب الذي تعرض لحالة إعياء ونُقل على أثرها للمستشفى.

قال "الشربيني"، لـ"صدى البلد"، إن الطالب تم التعامل معه ونقله إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقى العلاج، وفور إجراء الفحوصات تبين أن إصابته إيجابية بـ كورونا.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو لسيارة إسعاف تنقل أحد الطلاب بعد تعرضه لحالة إعياء أثناء مراجعته المادة قبل الامتحان اليوم.

وتجري حاليا، امتحانات التيرم الأول بجميع كليات جامعة الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب. 

تفاصيل إصابات طلاب الأزهر
علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الازهر  بسبب فيروس كورونا. 

وأوضحت الجامعة، أن الفيديو المنتشر لأحد الطلاب الذين فاجأتهم نوبة التهاب حاد بالزائدة الدودية والى تم نقله على إثرها إلى مستشفى الطلبة وتم إجراء العملية على الفور والطالب بحالة جيدة ومستقرة وقد أدى امتحانه اليوم بلجنة خاصة بمقر إقامته بالمستشفى. 

وذكرت ان الحالة الثانية لأحد الطلاب الذين اشتبه فى إصابته بفيروس كورونا بعد رصد درجة حرارته أثناء دخوله الكلية وقد تم نقله إلى المستشفى على الفور بسيارة الاسعاف لإجراء الفحوصات والاشاعات اللازمة وتقرر حجزه تحت الملاحظة. 

وتابعت : ما اثير بشأن وفاة ثلاثة طلاب ليس له أساس من الصحة ونهيب بأبنائنا الطلاب تحرى الدقة فى الاخبار التى يتداولونها عبر صفحات التواصل الاجتماعى وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى عدم الاستقرار والبلبلة للتأثير على سير العملية الامتحانية

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