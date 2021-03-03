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ديني

وكيل الأزهر يحظر على المناطق ندب العاملين بدون إذن الجهات المختصة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:35 م
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
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محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، منشور رقم "2" لسنة 2021، بحظر ندب أو نقل أحد العاملين لأي جهة إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الخصوص.

وذكر وكيل الأزهر، أن هذا القرار جاء بسبب ما تلاحظ من وجود عجز في جميع التخصصات بالأزهر الشريف، بما فيها المجموعتين النوعيتين (التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية) المعنين بإنشاء قواعد البيانات.

كما تلاحظ إدارة موافقات بعض المناطق الأزهرية للعاملين لديها بهذه التخصصات سواء بالندب أو النقل إلى جهات أخرى دون الرجوع إلى السلطة المختصة أو لجنة المواد البشرية.

وعمم وكيل الأزهر، هذا القرار على جميع المناطق والإدارات لعمل اللازم وتنفيذ ما تم إصداره.
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