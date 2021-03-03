خريجو الأزهر: المتطرفون اتخذوا من المفاهيم المغلوطة سهامًا لبث الفتنة

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج, بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في فعاليات نادي ملتقى الشباب، والذي أقيم بعنوان: "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة"، بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج، بحضور الشيخ عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام لفرع المنظمة بسوهاج، وهيثم أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.



