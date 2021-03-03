خريجو الأزهر: المتطرفون اتخذوا من المفاهيم المغلوطة سهامًا لبث الفتنة

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج, بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في فعاليات نادي ملتقى الشباب، والذي أقيم بعنوان: "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة"، بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج، بحضور الشيخ عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام لفرع المنظمة بسوهاج، وهيثم أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.
أكد الشيخ عبد الرحمن اللاوي خلال اللقاء، على أهمية الوعي السليم لتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك طائفة من الناس اتخذوا من المفاهيم المغلوطة سهامًا لبث الفتنة والفرقة في المجتمع، وأن هذه الجماعات المتشددة يفسرون النصوص الدينية تفسيرًا مغلوطا، ويبثون سمومهم الفكرية بين الشباب؛ ليسيطروا عليهم فكريًّا ومعنويًّا حتى يكونوا فريسة سهلة لهذه الأفكار المتطرفة.