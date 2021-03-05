إحصائيات رقمية تكشف نسب الحضور في امتحانات الترم الأول لطلاب المدارس

انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لجميع صفوف النقل المتمثلة في الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الأول الثانوي ، والصف الثاني الثانوي .





اقرأ أيضا | وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات من KG1 حتى 3 ابتدائي





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد احصائيات رقمية تكشف نسب الحضور والغياب على مدار الاسبوع في جميع الامتحانات ، لوقف الشائعات التي حاولت الترويج لفكرة أن الخوف من كورونا رفعت نسب الغياب في الامتحانات هذا العام ، كما ترد الاحصائيات أيضا على ما يقال بشأن فشل سيستم الامتحانات الالكترونية الخاصة بطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.









امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أدى 2 مليون و20 ألف و994 طالب/طالبة بالصف الرابع الابتدائي، يوم الاحد 28 فبراير 2021 ، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألف و235 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.





امتحانات الصف الخامس الابتدائي

أدى 2 مليون و63 ألف و516 طالب/طالبة بالصف الخامس الابتدائي، يوم الاثنين 1 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.





امتحانات الصف السادس الابتدائي

أدى مليون و988 ألف و209 طالب/طالبة بالصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2 مليون و33 ألف و633 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.









امتحانات الصف الاول الاعدادي

أدى مليون و834 ألف و312 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي، يوم الاربعاء 3 مارس 2021 ، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.



وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألف و37 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.









امتحانات الصف الثاني الاعدادي

أدى مليون و918 ألف و648 طالب/طالبة بالصف الثاني الإعدادي، يوم الخميس 4 مارس 2021 ، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألف و423 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.



امتحانات الصف الاول الثانوي