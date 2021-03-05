إحصائيات رقمية تكشف نسب الحضور في امتحانات الترم الأول لطلاب المدارس

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألف و37 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.
حضر الامتحانين 620 ألف و133 طالب/طالبة من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 552 ألفًا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.
كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.
حضر الامتحانين 648 ألف و791 طالب/طالبة ، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 640 ألف و431 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%
كما أدى 29369 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%.
- الاربعاء 3 مارس (الرياضيات و اللغة الاجنبية الثانية ) :
حضر الامتحانين 654 ألف و207 طالب/طالبة ، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، وتمكن 648 ألف و544 طالب/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.
كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
امتحانات الصف الثاني الثانوي :
- يوم الاحد 28 فبراير ( اللغة العربية - الجبر والتفاضل وحساب المثلثات )
حضر 566 ألف و400 طالب/طالبة ، وتمكن 547 ألفًا و222 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.
كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.71%.
- الثلاثاء 2 مارس 2021 (الاحياء - الفلسفة )
حضر الامتحانين 586 ألف و467 طالب/طالبة ، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 378 ألف و681 طالب/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 ألف و423 طالب/طالبة، على مستوى الجمهورية ، وتمكن 377 ألف و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالي الشعبة الأدبية.
كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
- الخميس 4 مارس (اللغة الاجنبية الثانية و علم النفس )
نجح 583 ألف و477 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألف و248 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، بينما نجح 208 ألف و765 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 ألف و452 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 26537 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95%.