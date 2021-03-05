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تعليم

إحصائيات رقمية تكشف نسب الحضور في امتحانات الترم الأول لطلاب المدارس

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:42 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لجميع صفوف النقل المتمثلة في الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الأول الثانوي  ، والصف الثاني الثانوي .


وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد احصائيات رقمية تكشف نسب الحضور والغياب على مدار الاسبوع في جميع الامتحانات ، لوقف الشائعات التي حاولت الترويج لفكرة أن الخوف من كورونا رفعت نسب الغياب في الامتحانات هذا العام ، كما ترد الاحصائيات أيضا على ما يقال بشأن فشل سيستم الامتحانات الالكترونية الخاصة بطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.


امتحانات الصف الرابع الابتدائي 
أدى 2 مليون و20 ألف و994 طالب/طالبة بالصف الرابع الابتدائي، يوم الاحد 28 فبراير 2021 ، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألف و235 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية. 

امتحانات الصف الخامس الابتدائي
أدى 2 مليون و63 ألف و516 طالب/طالبة بالصف الخامس الابتدائي، يوم الاثنين 1 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الصف السادس الابتدائي
أدى مليون و988 ألف و209 طالب/طالبة بالصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2 مليون و33 ألف و633 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية. 


امتحانات الصف الاول الاعدادي
أدى مليون و834 ألف و312 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي، يوم الاربعاء 3 مارس 2021 ، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.


وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألف و37 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية. 



امتحانات الصف الثاني الاعدادي
أدى مليون و918 ألف و648 طالب/طالبة بالصف الثاني الإعدادي، يوم الخميس 4 مارس 2021 ، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد ، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألف و423 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية. 

امتحانات الصف الاول الثانوي 

- السبت 27 فبراير (اللغة العربية والاحياء ) : 

حضر الامتحانين 620 ألف و133 طالب/طالبة من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 552 ألفًا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.


كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.



- الاثنين 1 مارس ( اللغة الاجنبية الاولى و الجغرافيا ) :

حضر الامتحانين 648 ألف و791 طالب/طالبة ، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 640 ألف و431 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن  648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%


كما أدى 29369 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%.


- الاربعاء 3 مارس (الرياضيات و اللغة الاجنبية الثانية ) :

حضر الامتحانين 654 ألف و207 طالب/طالبة ، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، وتمكن 648 ألف و544 طالب/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية  بنسبة 99.3%.


كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.


امتحانات الصف الثاني الثانوي :


- يوم الاحد 28 فبراير ( اللغة العربية - الجبر والتفاضل وحساب المثلثات )


حضر 566 ألف و400 طالب/طالبة ، وتمكن 547 ألفًا و222 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.


كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.71%.


- الثلاثاء 2 مارس 2021  (الاحياء - الفلسفة )

حضر الامتحانين 586 ألف و467 طالب/طالبة ، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 378 ألف و681 طالب/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 ألف و423 طالب/طالبة، على مستوى الجمهورية ، وتمكن 377 ألف و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالي الشعبة الأدبية. 


كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.


- الخميس 4 مارس (اللغة الاجنبية الثانية و علم النفس )

نجح 583 ألف و477 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي،  في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألف و248 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، بينما نجح 208 ألف و765 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع  بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 ألف و452 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.


كما أدى 26537 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95%.


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