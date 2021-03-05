المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: قواعد التسويق

ينظر الاقتصاد التقليدي إلى الأسواق على أنها مجرد التقاء العرض والطلب. يدرك مجال اقتصادي جديد ، يُعرف باسم "تصميم السوق"، أن الأسواق التي تعمل بشكل جيد تعتمد على قواعد مفصلة.





على سبيل المثال، يقود العرض والطلب أسواق الأوراق المالية وأسواق العمل، لكن الشخص الذي يريد شراء أو بيع أسهم في شركة يمر بإجراءات مختلفة تمامًا عن تلك التي يتبعها الباحث عن عمل أو صاحب العمل. علاوة على ذلك، تعمل أسواق العمل بشكل مختلف عن بعضها البعض: فالأطباء لا يتم تعيينهم بالطريقة التي يتم بها تعيين المحامين أو لاعبي البيسبول المحترفين أو ماجستير إدارة الأعمال الجدد. يحاول مصممو السوق فهم هذه الاختلافات والقواعد والإجراءات التي تجعل أنواعًا مختلفة من الأسواق تعمل بشكل جيد أو سيئ.





لقد كان لمصممي السوق بالفعل تأثير على تبادل الكلى ، وتوظيف أطباء جدد ، وبرامج اختيار المدارس، ومزادات الطيف الراديوي. تعد أسواق العمل عبر الإنترنت وأسواق فترات الإقلاع والهبوط في المطارات من بين العديد من المجالات الأخرى التي يُرجح فيها حدوث أعطال في السوق ، وبالتالي سيتم طلب تعديلات مستنيرة من خلال رؤى هذا النظام الجديد. اجتمع تطوران في الاقتصاد لتشكيل مجال تصميم السوق.





إحداها كانت نظرية المباريات - دراسة "قواعد اللعبة" والسلوك الإستراتيجي الذي تستنبطه. بحلول التسعينيات ، كانت قد نضجت إلى الحد الذي يمكنها فيه تقديم إرشادات عملية. وقد ساعد في هذا الأمر منهجية جديدة أخرى ، وهي الاقتصاد التجريبي ، والتي وفرت أدوات لاختبار موثوقية تنبؤات نظرية الألعاب ولاختبار تصميمات السوق قبل إدخالها في أسواق التشغيل. الدافع الأساسي لتصميم السوق هو الحاجة إلى معالجة إخفاقات السوق.لكي تعمل الأسواق بشكل صحيح ، تحتاج إلى القيام بثلاثة أشياء على الأقل.





اولا، يحتاجون إلى توفير سماكة - أي تجميع نسبة كبيرة بما يكفي من المشترين والبائعين المحتملين لتحقيق نتائج مُرضية لكلا جانبي الصفقة. 2- إنهم بحاجة إلى جعل الأمر آمنًا لمن اجتمعوا معًا للكشف أو التصرف بناءً على معلومات سرية قد تكون بحوزتهم. عندما تعتمد نتيجة جيدة في السوق على مثل هذا الإفصاح ، كما يحدث غالبًا ، يجب أن يقدم السوق حوافز للمشاركين للكشف عن بعض ما يعرفونه. 3- يحتاجون إلى التغلب على الازدحام الذي يمكن أن يجلبه السمك ، من خلال منح المشاركين في السوق الوقت الكافي - أو الوسائل لإجراء المعاملات بسرعة كافية - لاتخاذ خيارات مرضية عند مواجهة مجموعة متنوعة من البدائل.









قام ألفين إي روث ( [email protected] ) هو أستاذ جورج جوند للاقتصاد بجامعة هارفارد في كامبريدج ، ماساتشوستس ، وأستاذ جورج جوند للاقتصاد وإدارة الأعمال في كلية هارفارد والحائز على جائزه نوبل فى الاقتصاد بصميم قواعد للسوق والتسوق. هذا من اجل تجنب انهيار السوق او فشله. تعود جذور ذالك إلى التسعينيات من القران الماضى، فى خبره تصميم غرف المقاصة العمالية ، القواعد تلك التي يحصل من خلالها الأطباء الأمريكيون على وظائفهم الأولى ، واخيرا عمليات تصميم المزادات التي تبيع من خلالها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية التراخيص لأجزاء مختلفة من الدولة الطيف الراديوي.





على الرغم من اختلاف أسواق العمل والطيف الراديوي اختلافًا كبيرًا عن بعضهما البعض ، إلا أنهما نوعان تقليديان من الأسواق يلعب فيهما المال (في شكل أجور أو أسعار) دورًا حاسمًا. قام روث بإجراءات تخصيص تشبه السوق لا تتضمن أسعارًا ولا تبادلًا للمال. سمح لنا بعضها برؤية كيفية عمل الأسواق أو إخفاقها بشكل أوضح. تتضمن هذه المشاريع تصميم إجراءات لتعيين الأطفال في مدارس في بوسطن ونيويورك وتخصيص أعضاء للزرع - ولا سيما تسهيل تبادل الكلى (يسمى أحيانًا التبرع المزدوج بالكلى).





إنشاء الأسواق السميكة والمحافظة عليها: سوق تبادل الكلى- أكثر من 70.000 مريض في الولايات المتحدة ينتظرون عملية زرع الكلى من متبرع متوفى ، ولكن بسبب نقص المتبرعين المناسبين ، وأحيانًا ، صعوبة الحصول على كلية لمريض مناسب بينما لا تزال قابلة للحياة ، أقل من 11000 عام تلقي مثل هذه الزرع. كل عام يموت عدة آلاف من المرضى في انتظار عملية الزرع. ولكن نظرًا لأن الأشخاص يولدون بكليتين ويمكن أن يظلوا بصحة جيدة مع واحدة فقط ، فيمكن للشخص التبرع بكليته لصديق أو أحد أفراد أسرته. يتم إجراء أكثر من 6000 عملية زرع من متبرعين أحياء كل عام. ومع ذلك ، ليس كل شخص يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للتبرع بكلية وعلى استعداد أيضًا للقيام بذلك يمكنه التبرع لمن يحبونه في حاجة. فصائل الدم غير المتوافقة ، على سبيل المثال ، أو الأجسام المضادة لبروتينات المتبرع في مجرى دم المتلقي المحتمل قد تجعل التبرع مستحيلًا.





لا يمكن للزوج التبرع بكليته لزوجته إذا كانت لديها أجسام مضادة ينتجها تعرضها أثناء الولادة للبروتينات التي ورثها مولودها الجديد منه. قبل عام 2004 ، في حالات قليلة ، كان الزوج المتبرع والمريض غير المتوافقين وجراحهما قادرين على تحديد موقع زوج آخر من هذا القبيل وترتيب تبادل يمكن فيه للمتبرع في أحد الزوجين إعطاء كلية للمريض في الزوج الآخر والعكس صحيح. كانت مثل هذه التبادلات نادرة ، لأن المتبرعين الذين تبين أن أعضائهم غير متوافقة مع المستفيدين المقصودين كان يتم إرسالهم عادةً إلى منازلهم ، ولم يتم جمع المعلومات الطبية التفصيلية التي يمكن أن تثبت توافقهم مع مريض آخر. باختصار ، لم يكن هناك سوق كثيف لأزواج متبرع ومريض غير متوافقين قد يبحثون عن تبادل.





في مايو 2004 ، قام روث و M. Utku Ünver و Tayfun Sönmez بنشر مقال في المجلة الفصلية للاقتصادشرحنا فيه كيف يمكن تنظيم التبادل المركزي للكلى للسماح بزراعة العديد من الكلى في الدورة ، مع إعطاء المتبرع في زوج واحد من المريض والمتبرع كلية للمريض في الزوج التالي ، وهكذا. من شأن مثل هذا النظام أن يثير تحديًا لوجستيًا خطيرًا ، على الرغم من ذلك: نظرًا لأن المحاكم لن تطبق العقود التي تعد بالتسليم المستقبلي للكلى ، نظرًا لأن المحاكم لن تنفذ العقود التي تعد بتسليم الكلى في المستقبل ، فيجب إجراء جميع عمليات الزرع في وقت واحد. اكتشفنا في عمل لاحق أنه عندما يكون السوق كثيفًا بدرجة كافية - أي عندما يتم تجميع عدد كبير من أزواج المريض والمتبرع - يمكن إجراء جميع عمليات الزرع الممكنة تقريبًا من خلال التبادلات بين ما لا يزيد عن ثلاثة أزواج من المريض والمتبرع. كان الهدف النهائي هو تنظيم مراكز زراعة الأعضاء الإقليمية المختلفة في البلاد في نظام وطني لتبادل الكلى. (في فبراير 2007 ، أقر مجلس الشيوخ قانون توضيح التبرع بالأعضاء الحية ، والذي يهدف إلى المساعدة في إزالة العقبات القانونية المحتملة أمام التبادل الوطني للكلى. ويتم الآن التوفيق بينه وبين نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.) سيعتمد النظام الوطني على إنشاء قاعدة بيانات تم فيها تسجيل جميع أزواج المرضى والمتبرعين غير المتوافقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - وهي مهمة لا تطرح فقط تحديات لوجستية. قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم.

















علما إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين. تهدف إلى المساعدة في إزالة العقبات القانونية المحتملة أمام التبادل الوطني للكلى. يتم الآن توفيقه مع نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.) سيعتمد النظام الوطني على إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها تسجيل جميع أزواج المرضى والمتبرعين غير المتوافقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - وهي مهمة لا تطرح تحديات لوجستية فقط. قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم.





إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين. كما تهدف إلى المساعدة في إزالة العقبات القانونية المحتملة أمام التبادل الوطني للكلى. يتم الآن توفيقه مع نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.) سيعتمد النظام الوطني على إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها تسجيل جميع أزواج المرضى والمتبرعين غير المتوافقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - وهي مهمة لا تطرح تحديات لوجستية فقط. قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم.









إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين. ) يعتمد النظام الوطني على إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها تسجيل جميع أزواج المرضى والمتبرعين غير المتوافقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - وهي مهمة لا تطرح تحديات لوجستية فقط. قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم. إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين. ) يعتمد النظام الوطني على إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها تسجيل جميع أزواج المرضى والمتبرعين غير المتوافقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - وهي مهمة لا تطرح تحديات لوجستية فقط. قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم. إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين.





قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم. إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين. قد تقاوم الأنظمة الإقليمية تسجيل جميع الأزواج غير المتوافقة داخل منطقة تجمعها خوفًا من ضياع فرص إجراء عمليات الزرع على مرضاهم. إذا كان سيتم تحقيق أقصى الفوائد من التبادل ، يحتاج مصممو السوق إلى تطوير قواعد وإجراءات تمنح مراكز الزراعة حافزًا لتسجيل جميع مرضاهم المؤهلين.









كانت مشكلة تبادل الكلى هي نقص السماكة. الهدف من تبادل الكلى الإقليمي - وفي نهاية المطاف على المستوى الوطني - هو إنشاء سمك. لكن بعض الأسواق، مثل تلك الموصوفة أدناه ، تبدأ كثيفة وتصبح أقل ، حيث يحاول المشاركون التعامل خارج السوق الرئيسية.





ليس الفشل في الحفاظ على السُمك هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب في فشل الأسواق. كما رأينا في حالة غرفة المقاصة الخاصة بالمقيمين ، تميل الأسواق وإجراءات التخصيص إلى عدم العمل بشكل جيد عندما لا يتمكن المشاركون من الكشف عن تفضيلاتهم الحقيقية أو التصرف وفقًا لها. يمكننا أن نرى هذا بوضوح في القصتين أدناه.





تبين أن تصميم السوق يتعلق بالتفاصيل ، مثل طبيعة المعاملات المعنية، وفرص إجراء المعاملات خارج السوق ، وتوزيع المعلومات. ولكنه يوفر أيضًا بعض الدروس العامة.





على سبيل المثال ، تكون المعلومات ذات أهمية خاصة عندما تعتمد قيمة بعض المعاملات على المعاملات الأخرى التي تجري. لا يستطيع اثنان من المقيمين الطبيين المتزوجين من بعضهما البعض تقييم مدى الرغبة في الحصول على وظيفة معينة ما لم يعرفوا ما إذا كان هناك منصب جيد ثانٍ متاح في مكان قريب. وبالمثل ، فإن جهة البث التي تسعى إلى توفير خدمة النطاق العريض لا يمكنها تقييم قيمة نطاق معين من الطيف إلا إذا كانت تعرف ما إذا كان هناك نطاق تردد مجاور متاحًا أيضًا. ومثلما تحتاج الأسواق أحيانًا إلى نقل المعلومات ، فإنها تحتاج في أوقات أخرى إلى السماح للمشاركين بحماية معلوماتهم الخاصة. ربما يكون هذا ما يفعله بعض المشترين على موقع eBay عندما ينتظرون حتى الثواني الأخيرة من المزاد للمزايدة. نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر الآن رخيصة الثمن وموجودة في كل مكان ، يمكننا تصميم "أسواق ذكية" تجمع بين مدخلات المستخدمين بطرق معقدة. تبادل الكلى هو مثال على السوق الذكية. من خلال إجراء كل مجموعة ممكنة من المتبرعين والمرضى ، يمكنها ترتيب أكبر عدد ممكن من عمليات الزرع. حيث تجمع الأسواق الذكية بين مدخلات المستخدمين بطرق معقدة. تبادل الكلى هو مثال على ذلك.