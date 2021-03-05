خناقات الرياضية| كهربا يصدم موسيماني.. حرب كلامية بين الغندور وميدو.. ومحمد صلاح يثير الجدل مع ليفربول





ولم يبتعد النادي الأهلي عن مشهد الخناقات حيث أعلن عن وجود عقوبات قاسية للغاية علي لاعب الفريق الأول محمود كهربا بعد حديثه بشكل غير لائق مع الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الفريق .





وعلى المستوي العالمي وصل محمد صلاح الي قمة الغضب مع فريق ليفربول بعد خروجه من المباراة أمام فريق تشيلسي وكتباة وكيله تغريده توحي بأن النهاية اقتربت لقصة الفرعون مع ليفربول .





-خالد الغندور وميدو

نشبت الأزمة بعد هجوم خالد الغندور على لاعبي الزمالك عبر قناة النادي الرسمية بعد تصريحاته التي انتقد خلالها لاعبي الزمالك بعد التعادل مع وادي دجلة متذيل جدول الدوري.

وقال الغندور:" الزمالك لثالث مباراة على التوالي الفريق يفشل في التسجيل، ومستغرب ليه مفيش لاعب كبير دخل يشوط ركلة الجزاء فين ساسي اللي شاط في كأس العالم".

وتابع: لازم وقفة من البداية حتى النهاية، اللاعبون يظهرون أكثر على موقع إنستجرام وينقلون حبهم للزمالك وعلى أرض الواقع يطالبون بـ 20 أو 30 و40 مليون جنيه في الموسم.

وعلى الجانب الآخر انفعل أحمد حسام ميدو عبر فضائية النهار وخرج بتصريحات نارية قائلًا:" بعض الجهلاء يتحدثون ويهاجمون فريقهم عبر قناتهم الرسمية، الأهلي نفسه عندما يتعثر في أي مباراة قناته الرسمية لا تهاجم لا المدرب ولا اللاعبين.

وهاجم خالد الغندور ميدو مرة أخرى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: مينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي تاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا، أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب.

وفي النهاية وجه ميدو رسالة قوية في تصريحات تلفزيونية بفضائية النهار عبر برنامجه أوضة اللبس دون ذكر اسم خالد الغندور قائلا: لا تنطق باسم ميدو مرة أخرى وأنا أكثر لاعب في تاريخ الزمالك أدخل أموالًا للقلعة البيضاء.

وأضاف ميدو: وجودي في هذه المناصب بسبب خبرتي الكبيرة وحصولي على أعلى الشهادات التدريبية من أوروبا، ولكن أنت تم رفضك في نادي Zed الذي طلبت العمل به كمدير للكرة لأن الجميع يعلم أنك تافه ولا تصلح لتولي المسؤولية.

وأكمل ميدو: بعض المغيبين يجب أن يفهموا، حصلت على أكبر الدراسات بالعالم، وعندما يأتي أي مستثمر رياضي إلى مصر، يتحدث معي ويأتي لاستشارتي لأنني كنت ألعب في أكبر أندية العالم.





- أزمة كهربا و موسيمانى





استقرت إدارة الأهلي علي إعارة محمود عبدالمنعم كهربا نهاية الموسم الجاري لمدة عام كفرصة أخيرة له، قبل الاستغناء النهائي عنه.

وترى الإدارة الحمراء أن محمود كهربا لاعب جيد من الناحية الفنية ولكنه لا يتمتع بالاتزان الموازي لهذا لقيمته ومهاراته وإمكاناته، لذا تحاول منحه فرصة الخروج للإعارة مع نهاية الموسم الجاري لعله يدرك قيمة الرسالة والفرصة الأخيرة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد قرر إيقاف محمود كهربا لمدة شهر عن المشاركة في المباريات وغرامة 200 ألف جنيه بعد حديثه بشكل غير لائق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش التي جرت الأحد الماضي.

ودفع موسيماني بكهربا في ال15 دقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 ، وشهدت غرفة ملابس فريق الكرة أحداثا مؤسفة استمرت قرابة 3 دقائق، حيث حرص المدرب الجنوب أفريقي على الدخول لغرفة الملابس ومصافحة لاعبيه وتهنئتهم لقدرتهم على العودة من الخسارة إلي تحقيق الفوز 2-1 وحين وصل إلى كهربا نظر له الأخير بشكل لا يتناسب مع الفارق بين لاعب ومدرب وقال له نصًا:" don’t speak with me.. its finish " وكررها كثيرا مع ارتفاع صوته بشكل تدريجي.

وسادت حالة من الصمت الشديد داخل غرفة الملابس في تلك الأثناء مع نظرة اندهاش شديدة من موسيماني والذي عقب علي كلام كهربا وهو أمامه: " good good " .. فزاد اللاعب من نفس الكلام don’t speak with me فرد موسيماني good very good ، وتسببت حالة الهدوء التي بدأ عليها المدير الفني ووقوفه أمام اللاعب في زيادة حدة تعبيرات كهربا ثم خرج موسيماني لحضور المؤتمر الصحفي دون أي تعقيب آخر ولكن كهربا انفعل بحدة ثم هدأ وبدأ يعتذر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

الغريب في الأمر أن هناك حالة من الانقسام داخل الفريق حول موقف محمود كهربا فالبعض يتعاطف معه ويرى أن هدوء موسيماني وإبعاده اللاعب عن التشكيلة الرئيسية كان سببًا في تلك الأحداث مع الاعتراف بأن كهربا قد أخطأ.

في اليوم التالي يوم الاثنين، اجتمع موسيماني بلاعبي الفريق الأحمر وأخطرهم بأن كهربا ليس له مكان داخل الفريق وهو أخطر الإدارة بذلك، وقال نصًا: "سوف يتدرب لأنه ليس هناك انتقالات حاليًا ولكنه لن يشارك.. لقد انتهى دوره معي.. لا مكان لأي لاعب يتجاوز الخطوط الحمراء".





-محمد صلاح وليفربول





خسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد ، في مباراة شهدت خروج محمد صلاح في الدقيقة 60، وحل أوكسليد تشامبرلين بديلا له.

وخرج صلاح في وقت احتياج الفريق لخدماته ويبدو عليه اثار الحزن والغضب .

جماهير ليفربول شنت هجوما على عنيفا على يورجن كلوب بسبب استبدال محمد صلاح، كما أثار رامي عباس وكيل محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" الجدل بنشر نقطة (.) .

العديد من التقارير أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى إمكانية محمد صلاح عن ليفربول، بعدما أبدى الملك المصري ترحيبه بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا، كما عبر عن احباطه من يورجن كلوب بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا .

محمد صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بدون منازع، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي الكثير من الازمات بين نجوم الكرة والإعلام بدأها خالد الغندور الإعلامي بقنادة نادي الزمالك مع أحمد حسام ميدو الإعلامي بقناة النهار تزامننا مع توليه منصب المتحدث الرسمي والمستشار الفني لنادي بيراميدز .