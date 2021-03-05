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ديني

وزير الأوقاف: لهذا السبب خاطب الله النبي بلفظ عبده في سورة الإسراء.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:41 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى خاطب نبيه محمد في سورة الإسراء بلفظ العبودية لأنه أعلى المقامات، كما في قوله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ".

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا، أن إضافة العبودية هنا إلى لفظ الجلالة، إضافة تشريف وتكريم.

وتابع: لما اشتد الأذى بسيدنا رسول الله، قال له الله "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ" فهذه هي مكانة الحبيب المصطفى عند ربه.

وأكد أن رحلة الإسراء والمعراج، جاءت كاشفة لبيان مكانة النبي الكريم عند ربه عز وجل، فعندما وصل مع الأمين جبريل عليه السلام، عند مكان معلوم في الرحلة، فتقدم النبي ولم يتقدم جبريل، كما في قوله تعالى "وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ".
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