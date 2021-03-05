وزير الأوقاف: لهذا السبب خاطب الله النبي بلفظ عبده في سورة الإسراء.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى خاطب نبيه محمد في سورة الإسراء بلفظ العبودية لأنه أعلى المقامات، كما في قوله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ".





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا، أن إضافة العبودية هنا إلى لفظ الجلالة، إضافة تشريف وتكريم.





وتابع: لما اشتد الأذى بسيدنا رسول الله، قال له الله "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ" فهذه هي مكانة الحبيب المصطفى عند ربه.



