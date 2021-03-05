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حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية وبداخلها كمية من كتب وزارة التعليم

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:46 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) بإدارة المطبعة بدون ترخيص واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.  

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور  وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة - نماذج  إمتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تقليد المطبوعات المختلفة والكتب الدراسية.

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