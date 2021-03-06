كل ما تريد معرفته عن ماجستير إدارة الأعمال جامعة القاهرة.. المصروفات وأوراق التقديم

تتلقى جامعة القاهرة الكثير من طلبات الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال جامعة القاهرة.





في هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم ، وكذلك شروط الالتحاق والمصرفات الدراسية .









‏ MBA جامعة القاهرة 2021





يسعى العديد من طلاب الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير المهني ‏MBA جامعة القاهرة 2021 بكلية التجارة ، وفيما يلي نستعرض شروط الالتحاق الخاصة بها وأوراق التقديم وتتمثل الشروط في الآتي :-





- أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن ( مقبول)





- يمكن التحاق الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير عام (مقبول) على الأقل من كليات أخرى في الماجستير المهني MBA لإدارة الأعمال ، بشرط أن يجتاز الطالب المقررات التكميلية .





- ألا يقل مستوى الطالب المتقدم في اللغة الإنجليزية عن 500 درجة ، أو ما يعادلها من مركز ( الاميديست) أو مركز اللغات والترجمة (بكلية الآداب جامعة القاهرة)









الأوراق المطلوبة للتقديم في ‏MBA جامعة القاهرة 2021





يجب على الطالب المتقدم للحصول على درجة الماجستير المهني ‏MBA جامعة القاهرة 2021 تقديم الأوراق الآتية :-





- شهادة التخرج .

- ‏ ‏شهادة الميلاد .

- ‏ ‏شهادة "التويفيل" لا تقل عن 500 درجة .

- ‏عدد 4 صور شخصية .

- ‏بيان درجات لغير التجاريين .

- ‏شهادة خبرة سنتين بعد التخرج .

- ‏صورة البطاقة .

- ‏الموقف من التجنيد .





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مصروفات MBA جامعة القاهرة 2021





تكون مصروفات MBA جامعة القاهرة 2021 على حسب عدد المقررات التي يدرسها الطالب وتكون كالآتي :-





3000 لدراسة عدد (1) مقرر دراسي في الفصل .

5500 لدراسة عدد (2) مقرر دراسي في الفصل .

7500 لدراسة عدد (3) مقرر دراسي في الفصل .

8800 لدراسة عدد (4) مقرر دراسي في الفصل .









ماجستير إدارة الأعمال جامعة القاهرة 2021









هناك العديد من طلاب الدراسات العليا المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا بجامعة القاهرة للدراسة بمختلف البرامج الدراسية الموجودة بها للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال جامعة القاهرة 2021 .





وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال جامعة القاهرة 2021 وتتمثل هذه الشروط في الآتي :-





- يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة ، بشرط أن تكون في التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها ، من معهد علمي أخر معترف به من قبل المجلس الأعلى للجامعات .





- أن يجتاز الطالب اختبار اللغة الإنجليزية الذي تعده الجامعة ، بحيث لا يقل عن 500 درجة أو درجة معادلة لها للطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية و يستثنى من ذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس باللغة الإنجليزية .





- أن يكون الطالب المتقدم لديه خبرة عملية فى مجال الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على شهادة التخرج للالتحاق بدرجة ماجستير إدارة الأعمال جامعة القاهرة .





- يشترط أن يحصل الطالب المتقدم على تقدير عام جيد على الأقل بمرحلة البكالوريوس .









تكلفة ماجستير جامعة القاهرة





يتسائل الطلاب المتقدمين عن تكلفة ماجستير جامعة القاهرة ، حيث جاءت تكلفة ماجستير جامعة القاهرة للعام الدراسي الماضي كالآتي :-





6000 جنيه لعدد 2 مقرر دراسي للفصل الدراسي ، 3500 جنيهًا لعدد 1 مقرر دراسي للفصل الدراسي ، 8250 جنيهًا لعدد 3 مقرر دراسي للفصل الدراسي ، 10000 جنيهًا لعدد 4 مقرر دراسي للفصل الدراسي .