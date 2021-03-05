ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رمضان 2021.. نسرين طافش تعيش قصة حب معقدة بمسلسل المداح

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:13 م
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
سعيد فراج
قالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية. 

وأضافت نسرين طافش، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه تنشأ بينها وبين صابر المداح (حمادة هلال) قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مركبة وليست سهلة، وسيشعر الجمهور بالفاجآت دومًا خلال المشاهدة. 

وتابعت، «نسرين» أنها تظهر في المسلسل بـ الحجاب خلال عدد من الحلقات وليست كلها، لافتة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها هذا «اللوك» بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

ويشارك في بطولة مسلسل«المداح» كلًا من: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نسرين طافش: شخصية سارة جذبتني للمشاركة في مسلسل الوجه الآخر

أخبار الدراما .. نسرين طافش: الوجه الآخر مكتوب بشكل احترافي .. أول ظهور لـ توبا بويوكستون من ابنة السفير

نسرين طافش في حوار لـ صدى البلد: الجمهور يستوقفني في الشارع بسبب الوجه الآخر.. والسوشيال ميديا لا تترك أحدا في حاله

مي البحيري تنضم لفريق عمل "المداح"

خالد سرحان يشوق متابعيه لمسلسل المداح

خالد سرحان يكشف كواليس مشاركته فى «المداح» و«اللى ملوش كبير»

ترشيحاتنا

بفستان مجسم.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

تحذير هام من وزارة البترول بسبب "فيس بوك"

الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلق جميع المسابقات لأجل غير مسمى

عمرو دياب يتألق في أحدث ظهور والجمهور: بتصغر ولا بتكبر

شاهد | فيديوهات رقص جديدة من حفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب