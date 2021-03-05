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رئيس العراق يستقبل بابا الفاتيكان في قصر بغداد

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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إسراء صبري
استقبل الرئيس العراقي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وسط احتفالات رسمية.

وكان فى استقبال البابا فرنسيس، رئيس الوزراء العراقي، واقيم لـ البابا فرنسيس مراسم استقبال رسمية.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق ، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة .

ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .
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