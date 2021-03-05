منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

حلت النجمة منة فضالي ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، وخاصة نجاح دورها في مسلسل " سكن بنات " الذي يذاع حاليا علي منصة ة viu وقناة النهار.









وتطرقت منة فضالي للحديث عن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل " نسل الأغراب" وعن كواليس التعاون مع النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي .





كما كشفت منة فضالي عن كواليس دورها في المسلسل السوري " مقابله مع السيد آدم ٢ " وعن رحلتها في سوريا وعن الاختلاف بين الدراما المصرية والسورية وعن التجربة بشكل عام .





و منة فضالي في المسلسل تقوم بدور خبيرة تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها قتلت وتم سرقة أعضائها، فتقرر الانتقام وتبدأ رحلتها وتلتقي بالسيد آدم.



