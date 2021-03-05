موعد نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة ضد أتلتيكو بلباو والقنوات الناقلة

يواجه فريق برشلونة منافسه أتليتك بلباو يوم السبت الموافق 17 ابريل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية في نهائي بطولة كأس ملك اسبانيا .

وكان برشلونة قد خسر في مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس أمام إشبيلية بثنائية نظيفة قبل أن يعود في مباراة الأربعاء ويحقق ريمونتادا تاريخية يفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز أهداف برشلونة في المباراة كل من عثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه، وبرايثويت.





في حين تأهل بلباو بعد الفوز على ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع مبارتي الذهاب والعودة في البطولة .





ويسعى برشلونة لتحقيق اللقب ال31 من بطولة كأس ملك اسبانيا حيث كان اخر للقب انضم لدولاب الفريق في عام 2018





ويعاني فريق برشلونة الموسم الحالي من سوء الأداء والنتائج المخيبة لأمال الجماهير علي المستوي المحلي والقاري حيث يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بينما يتصدر الترتيب أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة .