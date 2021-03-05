نشرة أخبار العالم .. زيارة تاريخية لـ بابا الفاتيكان إلى العراق.. التحالف العربي يعترض 6 طائرات مسيرة حوثية باتجاه السعودية .. وإحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية في إيران

بابا الفاتيكان يصل إلى العراق في زيارة تاريخية





إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف إحدى طائراتها المدنية





أزمات سوريا وليبيا وفلسطين واليمن في طريقها للحل السياسي بعد اجتماع القاهرة





"إف بي آي" يعتقل مسئولا سابقا في إدارة ترامب بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول





دولة أوروبية تتحول إلى بؤرة لسلالة كورونا المتحورة





الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا وتوجه تحذيرًا للحكومات





التحالف العربي يحبط هجوما للحوثيين بـ 6 طائرات مسيرة على السعودية





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





بابا الفاتيكان يصل إلى العراق في زيارة تاريخية





استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لدى وصوله العراق في زيارة تاريخية يجريها الأخير، رغم التحديات الأمنية التي يشهدها العراق خلال الفترة الماضية.





وتوجه البابا فرنسيس برفقة رئيس الوزراء العراقي إلى قصر بغداد الجمهوري، حيث كان في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح، وسط احتفاء رسمي وشعبي كبيرين بزيارة بابا الفاتيكان إلى البلاد.





وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل.





إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف إحدى طائراتها المدنية





أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية كانت برحلة داخلية وإجبارها على الهبوط في إحدى الدول المجاورة.





وقال الحرس الثوري الإيراني إن "الطائرة كانت متجهة برحلة مساء أمس الخميس من مدينة الأهواز نحو مدينة مشهد وتمكنت قواتنا الأمنية من إحباط محاولة الاختطاف"، مضيفًا أنه "بعد إحباط محاولة اختطاف الطائرة هبطت اضطراريا في مطار مدينة أصفهان من دون أي إصابات بين الركاب".





أزمات سوريا وليبيا وفلسطين واليمن في طريقها للحل السياسي بعد اجتماع القاهرة





أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قبل يومين، أكد أهمية التمسك بالثوابت وخلق نهج جديد بتجاوز الانقسامات والخلافات ويحشد جهود الجميع في قوة عربية متضامنة تستطيع التفاعل مع المستجدات الإقليمية والدولية، وتقدر على رسم حدود واضحة للتدخلات الأجنبية، مهما كان مأتاها، في شؤون أي دولة.





وأوضحت الصحيفة أن ما يجعل من اجتماع القاهرة فاتحة لمرحلة جديدة، أن الأزمات، التي أنهكت الأمة في سوريا وليبيا واليمن، قد بدأت تأخذ طريقها إلى الحل السياسي، وإن بتفاوت.. والحفاظ على هذا الزخم يتطلب نزاهة كبيرة في العمل العربي المشترك من أجل مستقبل أجيال الغد وكرامة هذا الجيل الذي عايش واحدة من أقسى مراحل التاريخ العربي المعاصر.





"إف بي آي" يعتقل مسئولا سابقا في إدارة ترامب بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول





ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على أحد المساعدين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لصلته بأعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي في مبنى الكابيتول بواشنطن.





وأكدت سامانثا شيرو، متحدثة باسم "إف بي آي" في واشنطن - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الجمعة - أنه تم إلقاء القبض على فيديريكو كلاين مساء أمس الخميس واحتجازه في ولاية فيرجينيا.





دولة أوروبية تتحول إلى بؤرة لسلالة كورونا المتحورة





حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني المعني بمتابعة تطورات جائحة كورونا في ألمانيا، اليوم الجمعة، من أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا، قد تصبح عما قريب السلالة السائدة في ألمانيا.





وقال رئيس معهد روبرت كوخ، لوثر ويلر، إن السلالة "بي.117" أصبحت تمثل أكثر من 40% من الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، مقارنة بـ 6% فقط كانت تمثلها من إجمالي الإصابات منذ 4 أسابيع فقط، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف: "سلالة بي 117 ستكون قريبًا السلالة السائدة في ألمانيا، وحينها سيكون من الصعب إبقاء الفيروس تحت السيطرة، لأن تلك السلالة أكثر عدوى وأكثر خطورة على جميع الفئات العمرية".





الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا وتوجه تحذيرًا للحكومات





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تتوقع انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع بداية العام المقبل.





وقال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، إن العام الجاري سيكون "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن يكون مطلع العام المقبل موعد نهاية الوباء.





وأضاف كلوج: "أتوقع أن يستمر فيروس كورونا خلال عام 2021، ولكنه سيكون أكثر قابلية للتحكم فيه. عام 2020 كان عام عدم اليقين العلمي والسياسي. خلال العام الماضي تعلمنا الكثير. لدينا الآن أدوات وبرامج تشخيص ولقاح".





التحالف العربي يحبط هجوما للحوثيين بـ 6 طائرات مسيرة على السعودية





أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.



