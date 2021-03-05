بعد افتتاح السيسي.. خدمة جديدة بمجمع الإسماعيلية لتلقى لقاح كورونا

واشار في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إلي توفير مكتب بالمجمع الطبي لمساعدة المواطنين فى التسجيل من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

واشار في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إلي توفير مكتب بالمجمع الطبي لمساعدة المواطنين فى التسجيل من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

طالب حطب، من خلال موقع صدي البلد، الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح.

يشار إلي تدشين منصة الحصول على لقاحات فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، وهو http://www.egcovac.mohp.g .eg/.

بدأت صحة الإسماعيلية، أمس الخميس، تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بلقاح فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى.





وشددت صحة الإسماعيلية، بداية من اليوم الأول لتلقي اللقاح، على ضرورة التزام المواطنين، بارتداء الكمامة مع الحفاظ على العلامات الإرشادية للتباعد الاجتماعي، واستمرت حملات التعقيم بجميع منشأت مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يشهد أولى الفعاليات.

تبدأ رحلة المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، باستقبالهم بالورود من قبل موظفي الاستقبال، وتأكيد حضورهم ببطاقة الرقم القومي، بعد تلقي رسالة عبر الهاتف المحمول، أمس الأربعاء، تطالبهم بالتوجه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي للتطعيم، ومن ثم ملء البيانات الشخصية، ثم التوجه إلى إحدى الغرف الطبية المجهزة والتي تم تخصيصها لاستقبال المواطنين قبل التطعيم، للتأكد من عدم وجود موانع صحية تحيل دون التطعيم، ثم قياس مستوى الضغط، قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي الحصول على اللقاح.

وينصح الممرضون المواطنين الحاصلين على اللقاح بالانتظار لنصف ساعة، بساحة الانتظار بعد تلقي اللقاح، للتأكد من سلامتهم قبل المغادرة.





أكد وكيل صحة الإسماعيلية، بأن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل المجمع الطبي، يتم على قدم وساق، وعلى مدار 12 ساعة متواصلة، على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الثامنة صباحا إلى الثالثة عصرا، وتستأنف الفترة الثانية من الساعة الثالثة عصرا إلى التاسعة مساءا.

وأشار حطب، في تصريحات خاصة لــ صدي البلد، إلى حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، لافتا إلى جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح حطب، أن 200 حالة مستهدفة للحصول على اللقاح فى اليوم الأول من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى.





اقرا ايضا:

رياح شديدة وارتفاع الأمواج.. إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية