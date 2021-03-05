وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان شارع الفنان الراحل محمود ياسين

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد شارع الفنان الراحل محمود ياسين بحي الشرق.





جاء ذلك فى إطار فعاليات اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ ، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة .





وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تسمية إحدى شوارع حى الشرق باسم الفنان الراحل ابن المحافظة محمود ياسين ، تخليدا لذاكراه و لأعماله الفنية الخالدة ، لافتا الى أن محمود يس كان من القامات الفنية المشرفة، والذى أثرى الفن بالكثير من الأعمال الفنية الاجتماعية والسياسية وغيرها .





يذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أطلق اسم الفنان الراحل محمود يس على القاعة الكبرى بالمركز الثقافى لمحافظة بورسعيد منذ عدة أشهر تكريما له ولأعماله الفنية المميزة