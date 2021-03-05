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رياضة

الصفاقسي يطيح بـ بوجلبان ويعين مورسيا مديرًا فنيًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أعلن نادي الصفاقسي التونسي رسميا تعيين المدرب الإسباني جوزي مورسيا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب المقال أنيس بوجلبان.

وأفاد النادي في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جوزي مورسيا أشرف صباح اليوم على أول حصة تدريبية للفريق تحت قيادته.

وقررت إدارة النادي الاستغناء عن خدمات أنيس بوجلبان الذي تولى تدريب الصفاقسي منذ بداية الموسم الحالي، عقب الهزيمة المفاجئة للفريق على أرضه أمس الخميس أمام اتحاد تطاوين 1 / 2، وهو ما قلص حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الصفاقسي المركز الثاني في الدوري بفارق عشر نقاط خلف المتصدر الترجي كما ينافس ضمن دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
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