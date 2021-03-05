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ديني

وزير الأوقاف: نهدف إلى صقل مهارات الإمام العلمية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:35 م
وزير الأوقاف: نهدف
وزير الأوقاف: نهدف إلى صقل مهارات الإمام العلمية
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عبد الرحمن محمد
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بقنا بديوان عام محافظة قنا اليوم الجمعة ، بحضور اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، , وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية بالمحافظة , مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وخلال اللقاء أوضح وزير الأوقاف اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي للأئمة من خلال عقد الدورات التدريبية في شتى المجالات العلمية , مشيرًا إلى أننا نسير دائمًا على طريق التعليم والتدريب المستمر , فالتعليم لا ينتهي عند حد معين أو مجال واحد , بل يكون من المهد إلى اللحد ومن المحبرة إلى المقبرة , وهو ما قامت به الوزارة من صقل مهارات الإمام العلمية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية لتدريب الأئمة والواعظات , كما قمنا بإعداد خطة لتوفير الزي للأئمة.

ودعا وزير الأوقاف، الأئمة إلى المحافظة على نظافة المساجد والتوعية بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية , حفاظًا على المصلين , فالساجد قبل المساجد , مبينًا قدرة الدولة المصرية بكل مؤسساتها على العبور الآمن من جائحة فيروس كورونا , ولا يكون ذلك إلا من خلال التوعية الدائمة.

كما وجه إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم القيم الإيمانية العميقة في نفوس الناس والتحلي بالتيسير فكل قضية لها من الآراء ما تحمله , وهنا يأتي دور العلماء في إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي ويسره , وعدم الانسياق وراء الجماعات المتطرفة التي تتاجر باسم الدين , مؤكدًا أن الأصل في الأشياء الحل وليس التحريم ، ومفاد الفقه وجوهره التيسير وليس التعسير.

ووجه الأئمة ببذل المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة , والتحلي بالأخلاق الفاضلة حتى يكون الإمام قدوةً ومنارةً للعلم يهتدي بها جميع الناس .

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