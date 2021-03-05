البابا فرنسيس: اسم الله لا يجوز أن يستخدم لـ تبرير القتل والتشريد والإرهاب

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن اسم الله لا يجوز أن يستخدم لـ تبرير القتل والتشريد والإرهاب، و البطش، فالله خلق الكائنات البشرية متساوية فى الكرامة والحقوق، ولنشر المحبة.





وأضاف البابا فرنسيس خلال كلمته خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس العراقي، برهم صالح، أن الكنيسة الكاثوليكية فى العراق تريد أن تكون صديقة للجميع، وتتعاون بطريقة بنائه مع الديانات الأخرى من أجل السلام.





وأوضح أنه يشكر الدول والمنظمات التى تعمل فى العراق من أجل الأعمار.





وقد أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق ، التي بدأت رسميًا اليوم الجمعـة .







