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أخبار البلد

شاهد .. مزرعة الإنتاج الحيوانى المقرر افتتاحها غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شيماء مجدي

قال أحمد ابراهيم مستشار وزير الزراعة ، إن مزرعة الانتاج الحيواني التي سوف يفتتحها السيد القصير ، وزير الزراعة غدا  في النوبارية ، نموذج حقيقي لكيفية استغلال أصول الدولة المهدرة وتحويل الخراب الى عمار.

وأضاف "إبراهيم " خلال تصريحات له اليوم ، أن الفيديوهات تؤكد هذا النجاح ، كما تؤكد أيضا نجاح رؤية وزير الزراعة السيد القصير في هذا الشأن وتفكيره دائما خارج الصندوق.


وأوضح "مستشار وزير الزراعة " أنه ربما تكون وزارة الزراعة هي افضل وزارة حققت طفرة في حُسن استغلال الأصول المهدرة


يفتتح السيد القصير وزير الزراعة يرافقه محافظ الإسكندرية، ونائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ورئيس هيئة الاستثمار، مزرعة للثروة الحيوانية تحتوي على 11 ألف رأس ماشية بالنوبارية بالكيلو 54 على طريق مصر اسكندريه الصحراوي.


أقيمت المزرعة على مساحة 40 فدانا وكانت ارضا مهملة غير مستغلة .


يأتى ذلك في إطار فكر وزير الزراعة استغلال الأصول المهدرة وتم إنشاء المزرعة التى تسهم في توفير لحوم حمراء وفرص عمل.

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