مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

تعد البطاطس من الأطعمة التي يفضلها الصغار والكبار، ويمكن تقديمها بالعديد من الطرق المختلفة، وإليكم طريقة عمل فطائر البطاطس المشبعة التي تحتوي على فوائد للأطفال للشيف أميرة شنب ...





مقادير فطائر البطاطس





للفطائر

1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم جدا

1 كوب دقيق أرز

نصف كوب نشا

ملح وفلفل

جوزة الطيب





للحشوة





ملح وفلفل

كمون

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

ريحان مفروم

فلفل الوان مفروم ناعم جدا

بصل مفروم

ثوم مفروم

جزر مبشور

كوسة مبشورة

مشروم مفروم





طريقة تحضير فطائر البطاطس





* ترفع جميع مقادير الحشوة على النار حتى تذبل





* ثم تترك لتبرد





* في هذه الأثناء تخلط جميع مقادير الفطائر





* ويصنع منها أقراص وتحشى بهذه الحشوة





* ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك





* ثم تقلى في زيت قلي غزير



