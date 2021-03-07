المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: رواد الأعمال السياسيون (1)

رواد الأعمال السياسيون هم فاعلون نشيطون يشاركون في جهود تعاونية داخل الحكومة وحولها لتعزيز ابتكارات السياسة.





ويستخدمKingdon1984 مصطلح "رائد أعمال سياسي" لوصف الجهات الفاعلة التي تستخدم معرفتها بالعملية لتعزيز غايات سياستها الخاصة. فهم `` ينتظرون في الحكومة وحولها مع حلولهم سابقة التجهيز، وفي انتظار المشاكل التي تتعلق بها حلولهم ، في انتظار تطور في التيار السياسي يمكنهم استخدامه لصالحهم.





قد يتم انتخاب رواد الأعمال كسياسيين أو قادة مجموعات مصالح أو مجرد متحدثين غير رسميين لأسباب معينة. وهو يعرف عنهم أنهم أشخاص لديهم المعرفة والقوة والمثابرة والحظ ليكونوا قادرين على استغلال نوافذ الفرص ومستويات عالية من الاهتمام بمشاكل السياسة للترويج لـ "حلولهم الأليفة" لواضعي السياسات بشأن قدرتهم على إعادة صياغة مسائل. هذه الصورة تصلح لشخص يتبع استراتيجية التجربة والخطأ . يجرب رواد الأعمال مجموعة من الأفكار والعثور على الأفكار التي تتكرر فى الحياه العامه من خلال نقلها للسياسة . يتم استخدام مصطلح "رائد الأعمال" في الاختيار العقلاني لشرح سبب سعي بعض الأفراد إلى تقديم خدمات عامة أو تشكيل أحزاب سياسية أو مجموعات مصالح عندما نفترض أن معظم الرحلات المجانية. في مجال الأعمال التجارية ، رواد الأعمال هم فاعلون مبتكرون يقدمون سلعة أو خدمة قد لا يتم تقديمها بطريقة أخرى ؛ في مقابل خدماتهم يأخذون ربحًا. يعتمد مقدار الربح جزئياً على مستوى المنافسة من قبل رواد الأعمال المختلفين. قد يستفيد رجال الأعمال السياسيون متعدده : عندما يقدم الناس تبرعات طوعية ؛ عندما تدفع المنظمات للسياسيين لمحاولة الحصول على عقود أو خدمات أخرى ؛ ومن خلال الضرائب. مرة أخرى ، يعتمد مقدار الربح جزئيًا على مستوى المنافسة: قد يتم استبدال السياسي الفاسد والضرائب المرتفعة بخصم أنظف وأرخص. في حالات أخرى ، يسعى السياسيون إلى اتخاذ تدابير لصالح احد المرشحين لمجرد أنهم يعتقدون أنه سيكون هناك مكافأة انتخابية. هناك رواد أعمال ، مدفوعون جزئيًا بالأيديولوجية، يقدمون حلاً رخيصًا لمشكلة مشتركة بين الكثيرين مقابل تبرع. علما تولد الائتلافات عندما يقوم رواد الأعمال بتأطير القضايا لتشجيع الأعضاء ذوي المعتقدات المشتركة على الالتحام حول قضية ما.









بشكل عام ، في حين أن مصطلح "رائد الأعمال" قد يكون مفهومًا رئيسيًا يستخدم لشرح توقيت ودرجة ابتكارات السياسة . فنحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن كيفية استخدامنا للمصطلح. من هم رواد الأعمال؟ ما هو دورهم؟ ما هي المهارات التي يمتلكونها؟ هل يبيع رواد الأعمال الأفكار أو الخدمات؟ هل يستفيدون من نتائج السياسة التي تفضل معتقداتهم أو النتائج المادية؟ هل رائد الأعمال هو ممثل محلي ينضم إلى التدفقات من الداخل ، أم أن جهة خارجية تمارس الضغط (أو كلاهما)؟ريادي السياسة يشير إلى الفرد الذي يستفيد من الفرص للتأثير على نتائج السياسة لزيادة مصالحه الذاتية. تمت صياغة المصطلح لأول مرة من قبل عالم السياسة الأمريكي جون دبليو كينجدون في عمله المؤثر " الأجندات والبدائل والسياسات العامة" الذي نُشر عام 1984.





نشأ Kingdon إطار التيارات المتعددة (MSF) الذي يحدد أن عملية السياسة يمكن أن تقع في المشاكل والسياسات والسياسة. رواد الأعمال السياسيون أكثر نشاطًا في مسار السياسات ، حيث يقومون بإيجاد حلول للمشاكل المحتملة وتقديمها إلى عملية وضع جدول الأعمال. يُعد إطار عمل التيارات المتعددة والتى تكون أداة قوية لفهم صنع السياسات وإعداد جدول الأعمال.





رواد الأعمال السياسيون هم أهم الفاعلين في إطار التيارات المتعددة ، حيث يقومون بتطوير بدائل سياسية ويقرنونها بالمشكلات لتقديم الحلول لصانعي السياسات في الوقت المناسب. هم يصفون أنفسهم بأنهم دعاة يرغبون في استثمار مواردهم - الوقت والطاقة والسمعة والمال - لترقية منصب مقابل مكاسب مستقبلية متوقعة في شكل فوائد مادية أو هادفة أو تضامنية. يستخدم رواد السياسة الأفكار المبتكرة والاستراتيجيات غير التقليدية للتأثير على المجتمع وخلق الفرص وتعزيز نتائج السياسة المرغوبة. عادة ما تحدث ريادة الأعمال السياسية على ثلاث مراحل.





أولا يبدأ بمطلب في المشهد السياسي لشكل من أشكال الابتكار الذي ينطوي على الصالح العام.





ثانياً ، تم اقتراح أداة سياسة مبتكرة لتلبية هذا الطلب.

ثالثا وأخيرًا ، تُستخدم الاستراتيجيات مثل بناء الفريق ، وتعريف المشكلة ، والقيادة بالقدوة للتأكد من وضع الابتكار على جدول الأعمال. على عكس المفكر او المثقف العام الذي يسعى إلى تأكيد نفسه في العديد من الموضوعات المختلفة ويكون صريحًا علنًا، يركز رائد الأعمال السياسي على موضوعات محددة وربما يعمل خلف الكواليس مع الدولة والنخبة السياسية.





بالنظر إلى التحديات الهائلة التي تواجه البشرية الآن، هناك حاجة ماسة لمثل هؤلاء الفاعلين للمضي قدمًا وتحفيز عمليات التغيير. ازدهر البحث الأكاديمي حول رواد الأعمال في مجال السياسات خلال السنوات الأخيرة ، ونتيجة لذلك ، نعرف الكثير عما يجعل ريادة الأعمال السياسية فعالة.. يتضمن عمل رواد الأعمال في مجال السياسات استراتيجيات مختلفة ، بما في ذلك (1) صياغة المشكلة ، (2) استخدام وتوسيع الشبكات ، (3) العمل مع تحالفات المناصرة ، (4) القيادة بالقدوة ، (5) توسيع نطاق عمليات التغيير.بعد قيادةKingdon، سعى العديد من العلماء إلى فهم ما يجعل رواد الأعمال السياسيين متميزين عن غيرهم في دوائر صنع السياسات وحولها.





حتى الآن ، وجد الباحثون تنوعًا كبيرًا في قضايا السياسة التي يهتم بها رواد الأعمال السياسيون وأسباب اهتمامهم بها. إن تحويل أفكار السياسة إلى ابتكارات سياسية بهدف لإصلاح الوضع الراهن يتطلب قدرة كبيرة. لا يمكن لأي فرد القيام بمثل هذا العمل. واقترح أن المنظمات، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، يمكن أن تكون بمثابة منظمي سياسات. إلى الحد الذي تقوم فيه الكيانات الجماعية برعاية وتدريب الموظفين المهنيين الذين يشجعون الابتكار في السياسات بشكل مستمر وفعال، فإنه يبدو من المعقول أن نطلق على هذه الكيانات رواد السياسة.





1- سمات ومهارات واستراتيجيات منظمي السياسات: قبل مناقشة سمات ومهارات واستراتيجيات رواد الأعمال السياسيين بشكل منفصل ، من المفيد استكشاف العلاقة القائمة بينهم. فلا يمكن نشر الاستراتيجيات بفعالية إلا من خلال الأشخاص الذين يمتلكون سمات ومهارات محددة. علاوة على ذلك ، بينما يمكن اكتساب المهارات ، فإن هذا الاكتساب يعتمد على السمات التي تستغرق وقتًا أطول لرعايتها. فيما يتعلق بالسمات ، من المحتمل أن يكون أولئك الذين يناسبون وصف رائد الأعمال السياسي طموحًا في السعي وراء قضية ، وإظهار الحدة الاجتماعية ، والقدرة على اجتياز اختبار المصداقية ذي الصلة ، وإظهار التواصل الاجتماعي ، والتحلي بالمثابرة. تتطلب قيادة ابتكار رئيسي للسياسة التزامًا وطاقة جادتين أولئك الذين هم على استعداد للقيام بذلك يجب أن يكونوا مدفوعين برؤية أكبر لمستقبل أفضل.





يجب أيضًا أن يكونوا بارعين في تفسير المواقف الاجتماعية إذا أرادوا التأثير على الآخرين. تعد البراعة الاجتماعية أمرًا حيويًا إذن ، ولكن المصداقية أيضًا أمر حيوي ، والذي سيتم دائمًا التوسط في سياقه. سمة أخرى مهمة هي التواصل الاجتماعي ، والقدرة على التعايش مع الآخرين. هذا هو المفتاح لتحقيق أي شيء في السياسة. المثابرة هي سمة مهمة أخرى. تنطوي ريادة الأعمال السياسية على المخاطرة. لذلك يجب على أي شخص يرغب في الاستمرار في هذا المسار أن يكون مستعدًا لتلقي بعض الضربات والنهوض مرة أخرى. أولئك الذين يستسلمون لا يحققون شيئًا.





2- السمات: من الأفضل التفكير في السمات على أنها قدرات متأصلة. الطموح ، والحدة الاجتماعية ، والمصداقية ، والتواصل الاجتماعي ، والمثابرة هي سمات قد تبدو شروطًا أساسية لكونك رائد أعمال فعال في مجال السياسة. في حين أن جميع رواد الأعمال السياسيين والعديد من المهنيين الآخرين سيستفيدون من امتلاك هذه السمات ، فليس من الواضح أن مثل هذه السمات يمكن اكتسابها بسهولة. وهذا يجعلها تختلف إلى حد ما عن مهارات ريادة الأعمال السياسية التي يتعين مراجعتها حاليًا.اولا طموح:يعتقد كينجدون بأن رواد السياسة يتم تعريفهم من خلال استعدادهم لاستثمار موارد مختلفة على أمل تحقيق عائد في المستقبل. الطموح يقود الناس إلى القيام بمثل هذه الاستثمارات. علاوة على ذلك ، فإن الطاقة والالتزام الذي يظهرونه في السعي وراء قضية ما يعززان مصداقيتهم. عندما يظهرون الطموح ، فإن رواد السياسة يجعلون الآخرين يؤمنون بما يسعون إلى القيام به والانضمام إلى مساعيهم. في خطابه الشهير أمام جلسة مشتركة لكونجرس الولايات المتحدة في 25 مايو 1961 ، أعلن الرئيس جون ف. كينيدي ، "... أعتقد أن هذه الأمة يجب أن تلتزم بتحقيق الهدف ، قبل انتهاء هذا العقد ، من إنزال الرجل على القمر وإعادته بأمان إلى الأرض. لا يوجد مشروع فضائي واحد في هذه الفترة سيكون أكثر إثارة للإعجاب للبشرية ، أو أكثر أهمية لاستكشاف الفضاء بعيد المدى ؛ ولن يكون تحقيق أي منها بهذه الصعوبة أو التكلفة ". لقد أظهر هذا الخطاب بوضوح الطموح. ألقى كينيدي العديد من الخطب المماثلة في الأشهر التالية ، وكلها تهدف إلى حمل الآخرين عبر الولايات المتحدة على مشاركة هذا الطموح والوقوف وراء تحقيقه.





ثانيا : الحدة الاجتماعية: تتطلب ريادة الأعمال السياسية مستويات عالية من الحدة الاجتماعية. يجب أن يُنظر إليهم ضمن سياقات اجتماعية وسياسية معقدة. حيث يكتشف رواد السياسة من خلال حدتهم الاجتماعية كيف يفكر الناس في المشكلات. يأتون لتقدير المخاوف والدوافع التي تدفع الآخرين. وهم يطورون أفكارًا حول كيفية بناء جهود مناصرة فعالة ، وكيفية الاستفادة القصوى من شبكات الاتصالات ، وما هي أنواع الدعم السياسي ، والحجج السياسية ، والأدلة التي ستفيدهم بشكل أفضل في مواقع صنع السياسات الخاصة. على سبيل المثال ، خلال القرن العشرين ، سعى العديد من رؤساء الولايات المتحدة إلى توسيع الوصول إلى تأمين الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين ، وخاصة العمال الفقراء. لكن الرئيس باراك أوباما كان الشخص الذي أظهر قدرًا كافيًا من الحدة الاجتماعية لاستنتاج كيف يمكنه جمع مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة معًا والحفاظ على دعمهم لفترة كافية ليتمكن من توقيع قانون الرعاية بأسعار معقولة الذى صار قانونًا في عام 2010.





ثالثا : مصداقية: تنطوي ريادة الأعمال في مجال السياسات على تعزيز ابتكارات السياسات من خلال بناء تحالفات قوية للدعم. لجذب الآخرين للعمل معهم ، يجب اعتبار رواد الأعمال السياسيين ذوي مصداقية. يمكنهم تحقيق المصداقية بعدة طرق. وتشمل هذه إظهار الخبرة في مجال معين ، أو شغل مناصب معينة داخل الحكومة أو حولها ، أو الحصول على سرد مقنع عن حياتهم وإنجازاتهم السابقة. يلتزم الآخرون بالقضايا فقط عندما ترى الشخصيات البارزة أنهم يمتلكون ما يلزم لإحداث فرق.





رابعا : مؤانسة: على الرغم من أنهم يختارون ابتكارات سياسية معينة للدفاع عنها ، إلا أنه يجب على رواد السياسة دائمًا التفكير في كيفية استجابة الآخرين لأفكارهم وطموحاتهم. يجب أن يمتلك رواد السياسة القدرة على التعاطف مع الآخرين وفهم احتياجات الآخرين. هذا يتطلب مستويات عالية من التواصل الاجتماعي. يختلف التواصل الاجتماعي من الناحية المفاهيمية والتشغيلية عن الحدة الاجتماعية. بالنسبة لجميع السياسيين ، فإن التواصل الاجتماعي هو شريان الحياة. يمنحهم القدرة على الانتقال من تمييز نقاط الاهتمام المشترك بينهم وبين الآخرين إلى الانخراط مع الآخرين بطرق تجعلهم يشعرون بالتقدير. يستخدم رواد الأعمال الفعالون في مجال السياسات مؤانساتهم لتوسيع شبكاتهم وبناء تحالفات مناصرة. في هذه العملية ، غالبًا ما يساعدون الآخرين ليروا كيف يمكن لأعمالهم المحددة أن تساهم في الرؤية الأكبر لتغيير السياسة.



