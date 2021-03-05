ظهور 100 حفرة ضخمة عقب الزلزال في كرواتيا .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد ظهور 100 حفرة ضخمة عقب الزلزال في كرواتيا.





ظهرت في كرواتيا حوالي 100 حفرة ضخمة بعد زلزالين متتاليين بقوة 5.2 و 6.3 درجة ضربا البلاد في نهاية ديسمبر الماضي.





وظهرت بعض الحفر تحت المنازل السكنية، مما دفع السكان إلى إخلاء منازلهم خوفا من انهيارها، فيما تنتشر ثقوب أخرى في الساحات الخلفية والحقول، مما يمنع المزارعين من العمل في الأرض خوفًا من أن تبتلعهم الثقوب المتوسعة.





وقال الخبراء إن هذه الحفر كانت ستظهر بشكل طبيعي مع مرور الوقت، إلا أن الزلازل تسببت بتسريع هذه العملية برمتها.



