ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ظهور 100 حفرة ضخمة عقب الزلزال في كرواتيا .. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:04 م
حفر الآبار
حفر الآبار
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  ظهور 100 حفرة ضخمة عقب الزلزال في كرواتيا.

 ظهرت في كرواتيا حوالي 100 حفرة ضخمة بعد زلزالين متتاليين بقوة 5.2 و 6.3 درجة ضربا البلاد في نهاية ديسمبر الماضي.

وظهرت بعض الحفر تحت المنازل السكنية، مما دفع السكان إلى إخلاء منازلهم خوفا من انهيارها، فيما تنتشر ثقوب أخرى في الساحات الخلفية والحقول، مما يمنع المزارعين من العمل في الأرض خوفًا من أن تبتلعهم الثقوب المتوسعة.

وقال الخبراء إن هذه الحفر كانت ستظهر بشكل طبيعي مع مرور الوقت، إلا أن الزلازل تسببت بتسريع هذه العملية برمتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.8 بمقياس ريختر يضرب شيلي

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

شاهد.. زلزال بقوة 5.2 يضرب عدة مناطق في كرواتيا

زلزال قوي بشدة 6.3 درجة يضرب كرواتيا.. والتقارير الأولية تفيد بحدوث وفاة وأضرار بالغة

انهيار حفرة على شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بسوهاج

ترشيحاتنا

بينها تنزانيا وكوريا.. الصحة العالمية توجه اتهاما خطيرا لـ3 دول

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

بعد واقعة العزيزية.. أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة إلقاء القمامة في الترع

كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرعة حربية برمائية جديدة تظهر في الإمارات .. صور

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف