تسلا تطلق منصة اجتماعية جديدة

أطلقت شركة تسلا Tesla، منصة اجتماعية جديدة من نوع ما على موقعها على شبكة الإنترنت، تهدف تلك المنصة إلى السماح لمالكي ومحبي علامتها التجارية بـ "تخاذ إجراءات نيابة عن تسلا والحركة من أجل طاقة أنظف".





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يحتوي الموقع المصغر الجديد، والذي يطلق عليه اسم منصة مشاركة تسلا "Tesla Engagement Platform"، على معلومات حول كيفية مساعدة سكان نبراسكا في دفع الشركة للسماح بالمبيعات والخدمات الإجمالية المباشرة في الولاية، إلى جانب المناسبات القادمة للمالكين، وجمع التبرعات للحد من الكوارث في تكساس بعد عاصفة الشتاء الحالية.





وتشترط منصة تسلا الجديدة، للتفاعل مع نظامها الأساسي لكل من فريق السياسة العامة في ونوادي مالكي تسلا، قراءة أول مشاركة على الموقع المصغر الجديد، والتي تتحدث فيها عن هدف الموقع الاجتماعي، وتقول: "هدفنا هو إنشاء قاعدة إقامة رقمية لجميع أعمالنا، وجعلها أكثر سهولة لأعضاء مجموعة تسلا، لدراسة ما هي أهم أفكارنا، واتخاذ إجراءات هادفة، والبقاء في على إطلاع دائم بما هو جديد".





وفي الوقت نفسه، تقوم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، بإغلاق قسم المنتديات القديم من موقع الويب الخاص بها، بينما توجد العديد من المنتديات المتعلقة بتسلا على شبكة الإنترنت في الوقت الحالي.





وكانت لوحة الرسائل الشخصية بشركة تسلا واحدة من العديد من المواقع الأولى التي يمكن للمالكين والمشترين المهتمين بمنتجات الشركة التجمع فيها، والتي يتحدنون فيها عن المشكلات الكبيرة وغير الصحية المتعلقة بمنتجات الشركة، ولكن الموقع كان غير خاضع للإشراف، مما أدى إلى العديد من المشاكلات المستمرة مع البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي.





ومع ذلك، خدمت لوحة رسائل تسلا مناقشات مستخدميها حتي الآن، ولكن خلال الأيام الماضية، ظهر إشعارا في الجزء العلوي من الخدمة، يخبر العملاء أن المنتديات ستتطور وتصبح للقراءة فقط، بدءا من 15 مارس الجاري، وجاء في ذلك الإشعار "لمواصلة المحادثة مع مجتمع تسلا، قم بزيارة موقع eng.tesla.com".





وتعد منصة تسلا Tesla Engagement، محاولة من الشركة الأمريكية لتسخير الحماس القوي لمؤيدي الشركة من خلال التركيز على العمل الذي كانوا يقومون بها بالفعل بأنفسهم.





ونظرا لكونها مصة تفاعل، أتاحت تسلا نظاما للتعليق داخل المنصة، والذي استخدمه بالفعل عدد من المستخدمين لمشاركة أفكارهم الخاصة من أجل إضافة بعض التحسينات على منتجات شركة السيارات الأمريكية.