ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة شقيق عمر الحريري

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:21 م
عمر الحريري
عمر الحريري
Advertisements
سعيد فراج
أعلنت ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة عمها المهندس صالح الحريري، وتشييع جنازته اليوم.

وكتبت ميريت الحريري عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي المهندس صالح الحريري، والد المهندس أسامة الحريري.. والسيدة مريم الحريري، وشقيق كل من والدي الفنان المرحوم عمر الحريري.. المرحوم عادل الحريري.. السيدة نعمت هانم الحريري، وجد (آية ونورا وياسين وأروى أسامة الحريري، وآلاء وسلمى وچنا وچودي محمد صلاح) ..عم وخال المرحومة نيڤين الحريري وپريهان الحريري ، محمد ونجلاء الحريري وشيرين ومرڤت أمين ومحمد محمود".

واختتمت ميريت الحريري، منشورها قائلة: «العزاء اليوم في مقابر الإمام.. برجاء قراءة الفاتحة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة حفيدة عمر الحريرى

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا.. ورد قوي من رانيا يوسف على فيديو مفاتنها

وفاة شقيق أسامة الشيخ وتشييع الجنازة بميت غمر

أخبار الفن| رحاب الجمل تهاجم فنانا بسبب لف الحشيش وباسم سمرة يرد.. تدهور حالة هادي الجيار الصحية

وفاة الفنان عباس منصور وتشييع جنازته صباح اليوم

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. حكاية إصابته بالسرطان

ترشيحاتنا

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

أول تعليق من الزمالك على وقف نشاط فريق تونجيت السنغالي

بينها تنزانيا وكوريا.. الصحة العالمية توجه اتهاما خطيرا لـ3 دول

تطورات حادث مقتل مصري وإصابة ابن خاله فى السعودية

نطقت بالكثير دون أن تتحدث.. تحليل لغة جسد ميجان ماركل خلال مقابلتها الحصرية

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا