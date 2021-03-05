وفاة شقيق عمر الحريري

أعلنت ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة عمها المهندس صالح الحريري، وتشييع جنازته اليوم.

وكتبت ميريت الحريري عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي المهندس صالح الحريري، والد المهندس أسامة الحريري.. والسيدة مريم الحريري، وشقيق كل من والدي الفنان المرحوم عمر الحريري.. المرحوم عادل الحريري.. السيدة نعمت هانم الحريري، وجد (آية ونورا وياسين وأروى أسامة الحريري، وآلاء وسلمى وچنا وچودي محمد صلاح) ..عم وخال المرحومة نيڤين الحريري وپريهان الحريري ، محمد ونجلاء الحريري وشيرين ومرڤت أمين ومحمد محمود".





واختتمت ميريت الحريري، منشورها قائلة: «العزاء اليوم في مقابر الإمام.. برجاء قراءة الفاتحة».