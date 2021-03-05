تقرير مسرب يقدر حجم أموال التنظيم الدولي للإخوان بـ 2 تريليون دولار

قال الإعلامي محمد موسى ، إن تقريرا مسربا من داخل تنظيم الجماعة الإرهابية يكشف أنها تمكنت من تأسيس 600 كيان في 50 بلدا بجميع أنحاء العالم، تحت شعار المنظمات الإسلامية وعلى وجه الخصوص في أوروبا .





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التقرير كشف أن أموال جماعة الإخوان الإرهابية وصلت لأكثر من 2 تريليون دولار، وهذا الحجم الكبير للجمعيات والمؤسسات المنتشرة جعل التنظيم الإرهابي يمتلك موارد ضخمة بخلاف اشتراكات الأعضاء، والتبرعات من الأفراد والمؤسسات وغيرها.





وتابع: أن التنظيم الإرهابي يمتلك إمبراطورية من الشركات الدولية، وخاصة شركات توظيف الأموال وشركات "الأوف شور" اللي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرة التنظيم على نقل الأموال وتحويلها وإخفائها.



