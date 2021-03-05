تقرير مسرب يقدر حجم أموال التنظيم الدولي للإخوان بـ 2 تريليون دولار

قال الإعلامي محمد موسى ، إن تقريرا مسربا من داخل تنظيم الجماعة الإرهابية يكشف أنها تمكنت من تأسيس 600 كيان في 50 بلدا بجميع أنحاء العالم، تحت شعار المنظمات الإسلامية وعلى وجه الخصوص في أوروبا .
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التقرير كشف أن أموال جماعة الإخوان الإرهابية وصلت لأكثر من 2 تريليون دولار، وهذا الحجم الكبير للجمعيات والمؤسسات المنتشرة جعل التنظيم الإرهابي يمتلك موارد ضخمة بخلاف اشتراكات الأعضاء، والتبرعات من الأفراد والمؤسسات وغيرها.
وتابع: أن التنظيم الإرهابي يمتلك إمبراطورية من الشركات الدولية، وخاصة شركات توظيف الأموال وشركات "الأوف شور" اللي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرة التنظيم على نقل الأموال وتحويلها وإخفائها.