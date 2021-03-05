إبراهيم سعيد يهاجم مجلس إدارة الإسماعيلي بعد التعادل مع وادي دجلة

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق، على تعادل الإسماعيلي أمام فريق وادي دجلة.

‏وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا: "مجلس اداره الاسماعيلي عايز يعمل تاريخ وانجاز لنفسه !!! بنزول الاسماعيلي للدرجه التانيه".



وانتهت المباراة التى جمعت بين فريقي الإسماعيلي ومنافسه وادي دجلة بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشهدت المباراة تألق محمد عبدالمنصف حارس مرمي وادي دجلة في الحفاظ على مرماه أمام هجمات الإسماعيلي.



واستحوذ فريق وادي دجلة على الكرة بنسب 55% مقابل 45 % للإسماعيلي الذي كان أكثر خطورة وفاعلية على المرمى.

