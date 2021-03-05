الإيجار القديم والزيادة السكانية.. وكيل الشيوخ يكشف أهم الملفات والقوانين على مائدة المجلس

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ أن المجلس لم يهدأ فى الفترة الماضية و كان يقوم بإعداد كافة الملفات والقوانين التى سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الأول بعد استئنافه مرة أخرى .









وأضافت فوزى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ وضع على مائدته أهم الملفات التى ستناقش ومنها قانون الأحوال الشخصية الذى أثار جدا كبير فى المجتمع، لافتة أن من مهام المجلس الأهتمام بكافة المجالات العلمية و الإعلامية والمجتمعية وكل ما يخص الشارع المصرى.









وأشارت فوزى، إلى أن مجلس الشيوخ معنى بدراسة كافة المشكلات والظواهر المجتمعية وعليه أن يقوم بإيجاد حلول ومن ثم الوصول لقانون متماشى مع أرض الواقع، موضحة أن قانون الإيجار القديم من الملفات الهامة التى توضح كيفية التعامل بين المالك والمستأجر .









ونوهت وكيل مجلس الشيوخ، عن ملف الزيادة السكانية الذى تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وكيفية تنظيم عملية النسل، بالإضافة إلى أن مناقشة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ومنها إيجاد فرص عمل للشباب و القضاء على البطال.









وقالت البرلمانية، أن ما يواجه المواطنين من تساؤلات وجدل بقانون التصالح سيتم مناقشته أيضا، لافتة إلى أن قانون التعليم من الموضوعات التى تناقش فى الفترة القادمة بعد عودة المجلس .





وتابعت، أن ما يخص ملف الإعلام يعمل مجلس النواب على مناقشة تشريعات تنظم العمل بالإعلام البديل كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعى وكل ما يخص الإعلام المرئى والمسموع، كما أوضحت أنه سيناقش اللغط الدائر عن مفاهيم المذيع أو المحاور فى البرامج وكيفية إدارة الحوار لعدم إحراج المتابعين، مختتمة أن مجلس الشيوخ لم يتوقف عن الدراسات و المباحثات فى شتى المعلومات.





وجدير بالذكر أن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أعلن أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين القادم الموافق 8 مارس، حيث ستبدأ الجلسة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، موضحًا أن الجلسة ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ ١٤ لجنة وفقًا لما أقرته لائحة الشيوخ والتى وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي.





واسعد مجلس الشيوخ لانتخاب لجانه النوعية الاسبوع المقبل، و يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية حيث يتم انتخاب 14 لجنة نوعية وكان مجلس الشيوخ قد استعد لهذه الانتخابات مبكرا وذلك بمطالبة الاعضاء بارسال رغباتهم في عضوية اللجان النوعية.





ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تنسيقا بين الاحزاب والقوى السياسية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وامناء السر وتلقى المجلس رغبات الاعضاء الاصلية