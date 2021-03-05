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رياضة

بعد مباراة ماراثونية .. الأهلي يهزم الزمالك بقمة مباريات دوري سوبر رجال السلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:36 م
صدى البلد
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محمد سمير
انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.

واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.

انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" من حصد الفوز.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
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