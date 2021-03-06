متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ؟.. تعرف على توقيتها باليوم والساعة والدقيقة

متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ؟، لعله من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون، خاصة أولئك الذين يعرفون فضل ليلة الإسراء والمعراج، ويسعون لاغتنامه، في مثل هذا الوقت من العام الهجري، خاصة وأن موعد الإسراء والمعراج 2021، يعنى موعد مع الفرج ، وعادة ما يبدأ السؤال عن متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ؟، خصوصًا مع بدايات شهر رجب المعظم، وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول تاريخ الإسراء والمعراج إلا أن دار الإفتاء المصرية أجازت الاحتفال بذكرى الرحلة المباركة في شهر رجب، وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الهجري على وجه الدقة.
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متى ليلة الإسراء والمعراج 2021
متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ، في الراجح من القول أنها توافق ليلة الخميس الموافق 27 من رجب و11 من مارس 2021م، أي أنها تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 26 رجب و10 مارس ، وفي تمام الساعة 6:00 مساء، وتنتهي فى الساعة 4:43 فجر الخميس الموافق السابع والعشرين من رجب والحادي عشر من مارس 2021 م، بما يحدد متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ؟، بأنها على بُعد خمس ليالي وخمسة أيام.
موعد الإسراء والمعراج 2021
موعد الإسراء والمعراج 2021 ، توافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج بشكل عام، إلا أن ليلة الإسراء والمعراج 2021 توافق يوم الخميس 11 مارس 2021 ميلاديًا، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم الأربعاء 26 رجب والموافق 10 مارس 2021 وتنتهي فجر الخميس الموافق 27 رجب الموافق 11 مارس 2021م .
تاريخ ليلة الإسراء والمعراج
تاريخ ليلة الإسراء والمعراج إن من المهم معرفته بدايةً أن تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج لا يترتّب عليه حكم فقهي، والمهم هو الإيمان والتصديق بأن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِجَ به إلى السماء يقظًا لا نائمًا بروحه وجسده معًا، لكن انتشر بشكل كبير جدًا بين الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من رجب، وهذا ليس صحيحًا؛ لأنه لم يَرد فيه أحاديث نبوية صحيحة، ولا حتى أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن كتّاب السِّيَر والمؤرخون اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج من ثلاثة جوانب على النحو الآتي.
تاريخ ليلة الإسراء والمعراج ، فهناك اختلاف في السنة التي حدثت فيها، فقد اختلف العلماء في السنة التي حدثت فيها معجزة الإسراء والمعراج على أقوال متعددة منها:
- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بشهر.
- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات.
- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، وهو أحسن إسناد الأقوال. وقيل إنها وقعت قبل الهجرة بستة عشر شهرًا، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل قبلها بست سنوات، والذي استقر عليه أئمة النقل أنها وقعت مرة واحدة بمكة المكرمة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة النبوية.
تاريخ ليلة الإسراء والمعراج ، وهناك الاختلاف في الشهر الذي حدثت فيه، حيث اختلف العلماء في الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:
- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب.
- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ربيع الأول.
- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ذي القعدة. وقيل إنها وقعت في شهر رمضان، وقيل في شوال، وأكدَّ بعض السلف منهم ابن الأثير والنووي -رحمهما الله- أنها وقعت في شهر ربيع الأول، وحدّدوا أنها وقعت في السابع والعشرين من ربيع الأول، وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن الحافظ المقدسي قد أَوْرَدَ حديثًا سنده غير صحيح، حيث قال فيه إنها وقعت في السابع والعشرين من رجب، وهو ضعيف.
تاريخ ليلة الإسراء والمعراج ، فهناك اختلاف في اليوم الذي حدثت فيه اختلف كتّاب السير والمؤرخون في اليوم الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:
-القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الجمعة، أي في ليلة الجمعة لفضلها.
- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم السبت.
- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الاثنين، وقال ابن دحية: وذلك يوافق يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعثته، وهجرته، ووفاته.
توقيت حدوث الإسراء والمعراج
توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، ورد أن معجزة الإسراء والمعراج حدثت في الفترة المكية بعد عام الحزن، منوهًا بأن تحديد شهر ويوم حدوثها فقد فحص العلماء حتى أجمعوا على أنها تمت في 27 من رجب، حيث إنها تمت في الفترة المكية بعد عام الحزن بعد التمحيص والتدقيق في الروايات أجمع العلماء أن الاسراء والمعراج 27 من رجب الأصب الأصم الفرد، فهذا الشهر من الشهور الحرم التي حرم الله فيها القتال، والثلاثة تأتي سردًّا معًا، بعضها وراء بعض، ويأتي رجب وحيدًا فردًا.
توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، جاء فيه أن المُؤرخين لم يعرفوا بدقة في أي ليلة أو أيّ شهر كانت رحلة الإسراء والمعراج، منبهًا إلى أن الرأي الذي رجحه بعض أهل العلم بأن رحلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في العام العاشر من البعثة النبوية أي قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو 3 سنوات، في عام الحزن، الذي توفى فيه أبو طالب جد الرسول، الذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت وزيرة الصدق للرسول صلى الله عليه وسلم.
توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، والمؤرخين اختلفوا في تحديد الليلة المعينة التي وقعت فيها رحلة الإسراء والمعراج لسببين، الأول: أن توثيق التاريخ لم يكن موجودًا في هذه الفترة لانشغال المسلمين وكثرة إيذاء المشركين لهم، أما بعد الهجرة إلى المدينة فبدأوا يدونون الأحداث، كما جاء في السبب الثاني: أن الله تعالى لم يذكر تاريخ ليلة الإسراء والمعراج في القرآن الكريم لأنه لا فائدة من ذكره، لأن الأهم هو وقوع الحدث وليس تاريخه.
توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، ورد أن معجزة الإسراء والمعراج حدثت في الفترة المكية بعد عام الحزن، منوهًا بأن تحديد شهر ويوم حدوثها فقد فحص العلماء حتى أجمعوا على أنها تمت في 27 من رجب، حيث إنها تمت في الفترة المكية بعد عام الحزن بعد التمحيص والتدقيق في الروايات أجمع العلماء أن الاسراء والمعراج 27 من رجب الأصب الأصم الفرد، فهذا الشهر من الشهور الحرم التي حرم الله فيها القتال، والثلاثة تأتي سردًّا معًا، بعضها وراء بعض، ويأتي رجب وحيدًا فردًا.
توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، جاء فيه أن المُؤرخين لم يعرفوا بدقة في أي ليلة أو أيّ شهر كانت رحلة الإسراء والمعراج، منبهًا إلى أن الرأي الذي رجحه بعض أهل العلم بأن رحلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في العام العاشر من البعثة النبوية أي قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو 3 سنوات، في عام الحزن، الذي توفى فيه أبو طالب جد الرسول، الذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت وزيرة الصدق للرسول صلى الله عليه وسلم.
توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، والمؤرخين اختلفوا في تحديد الليلة المعينة التي وقعت فيها رحلة الإسراء والمعراج لسببين، الأول: أن توثيق التاريخ لم يكن موجودًا في هذه الفترة لانشغال المسلمين وكثرة إيذاء المشركين لهم، أما بعد الهجرة إلى المدينة فبدأوا يدونون الأحداث، كما جاء في السبب الثاني: أن الله تعالى لم يذكر تاريخ ليلة الإسراء والمعراج في القرآن الكريم لأنه لا فائدة من ذكره، لأن الأهم هو وقوع الحدث وليس تاريخه.