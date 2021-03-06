متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ؟.. تعرف على توقيتها باليوم والساعة والدقيقة

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متى ليلة الإسراء والمعراج 2021

، في الراجح من القول أنها توافق ليلة الخميس الموافق 27 من رجب و11 من مارس 2021م، أي أنها تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 26 رجب و10 مارس ، وفي تمام الساعة 6:00 مساء، وتنتهي فى الساعة 4:43 فجر الخميس الموافق السابع والعشرين من رجب والحادي عشر من مارس 2021 م، بما يحدد

موعد الإسراء والمعراج 2021

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج إن من المهم معرفته بدايةً أن تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج لا يترتّب عليه حكم فقهي، والمهم هو الإيمان والتصديق بأن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِجَ به إلى السماء يقظًا لا نائمًا بروحه وجسده معًا، لكن انتشر بشكل كبير جدًا بين الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من رجب، وهذا ليس صحيحًا؛ لأنه لم يَرد فيه أحاديث نبوية صحيحة، ولا حتى أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن كتّاب السِّيَر والمؤرخون اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج من ثلاثة جوانب على النحو الآتي.





ختلاف في السنة التي حدثت فيها، فقد اختلف العلماء في السنة التي حدثت فيها معجزة الإسراء والمعراج على أقوال متعددة منها: تاريخ ليلة الإسراء والمعراج ، فهناك ا





- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بشهر.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، وهو أحسن إسناد الأقوال. وقيل إنها وقعت قبل الهجرة بستة عشر شهرًا، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل قبلها بست سنوات، والذي استقر عليه أئمة النقل أنها وقعت مرة واحدة بمكة المكرمة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة النبوية.





الاختلاف في الشهر الذي حدثت فيه، حيث اختلف العلماء في الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها: تاريخ ليلة الإسراء والمعراج ، وهناك





- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ربيع الأول.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ذي القعدة. وقيل إنها وقعت في شهر رمضان، وقيل في شوال، وأكدَّ بعض السلف منهم ابن الأثير والنووي -رحمهما الله- أنها وقعت في شهر ربيع الأول، وحدّدوا أنها وقعت في السابع والعشرين من ربيع الأول، وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن الحافظ المقدسي قد أَوْرَدَ حديثًا سنده غير صحيح، حيث قال فيه إنها وقعت في السابع والعشرين من رجب، وهو ضعيف.





ختلاف في اليوم الذي حدثت فيه اختلف كتّاب السير والمؤرخون في اليوم الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها: تاريخ ليلة الإسراء والمعراج ، فهناك ا





-القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الجمعة، أي في ليلة الجمعة لفضلها.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم السبت.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الاثنين، وقال ابن دحية: وذلك يوافق يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعثته، وهجرته، ووفاته.



