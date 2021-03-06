موجز السوشيال ميديا.. إصابة متحدث الأهلي وأسرته بكورونا.. وإبراهيم سعيد يهاجم مجلس الإسماعيلي

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إصابة متحدث الأهلي وزوجته ونجله بـ فيروس كورونا



أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي إصابته مع زوجتة وابنه بفيروس كورونا المستجد.



وكتب شريف فؤاد عبر صفحنة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الحمدلله دائمًا وأبدًا

إيجابي كورونا وكمان زوجتي وإبني أدعوا الله أن يحفظكم جميعا".





مصطفى شعبان يتصدر تويتر بعد إعلانه شخصيته في مسلسل ملوك الجدعنة ومغردون .. المركز الأول اتحجز



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفى_شعبان بعد إعلانه عن شخصيته في مسلسله الرمضاني القادم ملوك الجدعنة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فخر السينما المصرية مصطفي شعبان العالمي#مصطفي_شعبان" و "‏الصراحة فورمة ممتازة و مجهود جبار من

#مصطفي_شعبان ‎#مصطفي_شعبان".







بعد أزمة منتخب الشباب.. ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي بتروجيت



أعلن الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق تعين الكابتن ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي بتروجيت



‏وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "ربيع ياسين مديرا فنيا لبتروجت بالتوفيق ان شاء الله".









إبراهيم سعيد يهاجم مجلس إدارة الإسماعيلي بعد التعادل مع وادي دجلة



علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على تعادل الإسماعيلي أمام فريق وادي دجلة

‏وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "مجلس اداره الاسماعيلي عايز يعمل تاريخ وانجاز لنفسه !!!

بنزول الاسماعيلي للدرجه التانيه".