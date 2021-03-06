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فيديو جراف

فيديو جراف.. بينهم أطفال ونساء .. تفاصيل حادث الكريمات المأساوي

السبت 06/مارس/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

انتشر رجال الشرطة بمحيط موقع التصادم وتبين بالمعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق المشار إليه انفجر أحد إطاراتها ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بنهر الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع ٢٠ شخصًا وإصابة 5 آخرين جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

ولمزيد من التفاصيل حول أسماء ضحايا حادث الكريمات شاهد الفيديو جراف التالى.




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