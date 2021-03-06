شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجه إلى المستشفى التخصصي ببني سويف ، لمتابعة مستجدات الحادث الذي وقع أمس، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 5 آخرين، حيث تم نقل 7 حالات اصابة منهم إلى المستشفى التخصصى ببنى سويف.



