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ديني

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 12:31 ص
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا حادث طريق الكريمات.

 ودعا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، توجه إلى المستشفى التخصصي ببني سويف ، لمتابعة مستجدات الحادث الذي وقع أمس، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح  بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 5 آخرين، حيث تم نقل 7 حالات اصابة منهم  إلى المستشفى التخصصى ببنى سويف.
 

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، حيث تراوحت اصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر ، مشددا على توفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى ، ومتمنيا عاجل الشفاء لهم.
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