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سيارات

تصميم تخيلي لجيب جراند شيروكي 2022 خمس مقاعد

السبت 06/مارس/2021 - 02:00 ص
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي 2022
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اشرف عطية
بعد طرح جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 الجديدة كليًا سبعة مقاعد، أكدت جيب على استمرار جراند شيروكي الحالية بخمسة مقاعد لموديل 2021 مع تحديثها لموديل 2022 .

تستمد جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 نسخة الخمسة مقاعد الخمسة قوتها من نفس محرك V6 سعة 3600 سي سي لتر وآخر V8 اختياري سعة 5700 سي سي مثل النسخة الأكبر حجمًا، وستطرح جيب نسخة هايبرد ايضا .

وظهرت نسخة جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 الخمسة مقاعد مؤخرًا أثناء اختبارها، وما يميزها هو تغير بعض ملامح التصميم الخارجي مقارنة بنسخة السبع مقاعد، وتم طرح تصميمًا تخيليًا لها . 

تأتي جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بنظام صوتي McIntosh بـ 19 مكبر صوت، ونظام Active Driving Assist، ونظام تعليق هوائي متكيف Quadra-Lift يمنحها القبات اللازم علي الطرق الوعرة ومساعد الحفاظ على المسار ولم تعلن حتى الآن سعرها رسميًا.

تأتي جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021  نسخة الخمسة مقاعد بقاعدة عجلات اقصر، وستحصل على مقدمة معدلة بلمسات مختلفة لمصابيح الضباب و الاكصدامات، مع شبك علوي أكبر حجمًا بقليل.

اما جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 نسخة السبع مقاعد معززة بقاعدة عجلات 3,091 مم و تأتي بلوحة تحكم جديدة و شاشة تاتش 8.4 بوصة، أو 10.1 بوصة، وأحدث نظام ترفيهي UConnect 5 من الصانع الأمريكي، والذي يدعم آبل كاربلاي لاسلكيًا، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية وجنوط مقاس 18 بوصة او 20 بوصه، وكراسي جلد بنظام التدفئة والتدليك.
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