هل تعاني من مرض نفسي.. سؤال واحد فقط يكشف لك الحقيقة





في الفيديو المتداول الذي حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، بدأت صوفيا في إخبار الناس أن يغلقوا أعينهم ويتخيلوا أنفسهم في الطبيعة.





تقول: "أريدك أن تغمض عينيك وتتخيل نفسك تمشي في غابة مظلمة وغريبة"، ما ثم تمنح الناس "دقيقة" لتصور أنفسهم في بيئة الغابة.





تواصل صوفيا: "الآن قلبك ينبض بشدة وتسمع أصواتًا من حولك"، "وفجأة تشعر بأنفاس من خلفك، فتلتفت في رعب".





ماذا ترى في الغابة؟

- حيوان متوحش

- شخص شاحب من الجنس الآخر

- شخصية غامضة

- كلب

- لا شيئ

- حشرة عملاقة

"الآن ماذا ترى؟"





تقدم مستخدمة TikTok قائمة من 6 خيارات، وبينما قد تعتقد أن شيئًا مشئومًا مثل شخصية غامضة أو حشرة عملاقة يمكن أن يشير إلى ميول سيكوباتية، فإن اعتقادك خاطئ، لأن الإجابة هي الكلب.





أوضحت صوفيا: "إجابة الكلب هي ما تشير إلى أن الشخص سيكوباتي يعاني من اضطرابات نفسية، و"لسبب ما، غالبًا ما يقول الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، كلب".





إجابة الكلب يمكن أن تكون مؤشرا على سلوك التخفي، فالكلاب أليفة ولا تشكل تهديدًا، "وربما هذا هو مختل عقليا يحاول أن يدفع في ذهن القائم بإجراء المقابلة هذه الإجابة المتلاعبة لخدمة الذات".





بينما تعترف صوفيا بأنها ليست "محترفة طبية" وأن الاختبار ليس تشخيصًا رسميًا، يبدو أن هناك إجماعًا حول نظرية الكلب.





أوضح «جون رونسون» مؤلف كتاب The Psychopath Test، أن إحدى "خصائص السيكوباتيين" هي حبهم للكلاب.





وأوضح أنهم ينجذبون نحو الكلاب لأنهم "مطيعون ويسهل التلاعب بهم".





وتحدث جون مع العديد من السيكوباتيين الذين لم يعبروا عن أي مشاعر عندما مات شخص ما، لكنهم كانوا حزينين لسماع موت كلب.





بينما أوضح ثالث: "تفسير آخر للقناع هو أن الكلب يمثل نفسه: يريدون أن يراهم الآخرون على أنهم جيدون ورقيقون عندما لا يكونون كذلك."

شاركت إحدى مستخدمي TikTok مقطع فيديو قائلة: "هل تعلم أن هناك سؤالًا واحدًا فقط يمكن أن يكشف ما إذا كنت مريض نفسيا أو مختل عقليا؟" .