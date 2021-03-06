بشير التابعي: مين وسام العابدي ويامن بن ذكري علشان يقنعوا ساسي بالتجديد للزمالك؟

أستنكر بشير التابعي المدافع السابق، جلسة يامن بن ذكري ووسام العابدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابقان مع التونسي فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء.





وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "اللعيب": " مين وسام العابدي ويامن بن ذكري علشان يقنعوا ساسي بالتجديد للزمالك، مع إحترامي ليهم لكن نادي الزمالك أكبر من كدة وده مش وقته".





وتابع التابعي ردا على سؤال مهيب "إنت غيران منهم؟": "أنا مفيش مدافع لعب عليا طوال فترتي مع الزمالك".





وحرص يامن بن ذكري ووسام العابدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابقان، على زيارة بعثة النادي في فندق الإقامة بتونس.





وعقد الثنائي جلسة سريعة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، وعبدالحليم علي مدير الكرة، للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة الترجي.









ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي، اليوم السبت ، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.