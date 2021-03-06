علاج حصوة المثانة بالاعشاب، يصاب الكثير من الأشخاص بمرض حصوة المرارة، ويعد استئصال المرارة لعلاج الحصوة أحد أكثر العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها بشكل متكرر، وفي هذا التقرير سنتناول علاج حصوة المثانة بالأعشاب في أسرع وقت لتخفيف الألم.

علاج حصوة المثانة بالاعشاب

ومن خلال التقرير التالي نستعرض علاج الحصوة بالأعشاب عند تكوينها في أكثر من عضو بالجسم، ولكن بالرغم من أن تلك العلاجات معتمدة على أبحاث ودراسات من حول العالم، إلا أنها تختلف وفقا للحالة الصحية لكل مريض، لذلك استشارة الطبيب المعالج والمتابعه معه يجب أن تكون خيارك الأول.

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علاج الحصوة في الحالب بالأعشاب

حصوات المسالك البولية مشكلة يعاني منها أغلب الرجال، وهي تتكون في جميع أجزاء المسالك البولية والكلى والحالب والمثانة وقد تختلف بشكل كبير في الحجم.

وحسب موقع "healthline"، يوصي بعض الأشخاص باستخدام خل التفاح كطريقة طبيعية لعلاج حصوات الحالب أو الحصوات التي تتكون في المسالك البولية بشكل عام، وذلك بسبب وجود حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح الذي يساعد على تفتيت الحصوات وتقليل حجمها حتى الشفاء منها نهائيا.

كما أن خل التفاح يعمل على قلوية الدم والبول مع زيادة أحماض المعدة، هذا يساعد على منع تكون حصوات جديدة ويحسن الهضم.

قد يساعد خل التفاح في تقليل الألم والالتهابات الناتجة عن تكوين الحصوات، يساعد على تخليص الجسم من السموم والمعادن الزائدة التي يمكن أن تؤدي إلى حصوات الكلى.



علاج حصوات المثانة بالأعشاب

كشف تقرير وفقا لموقع "healthline"، أن بذور اليقطين من أفضل الأعشاب التي تعمل على تفتيت حصوات المثانة، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

كما وجدت دراسة يابانية أخرى أن بذور اليقطين ومستخلص بذور فول الصويا قللت بشكل كبير من سلس البول، وذلك بعد التجربة على عدد من الأشخاص وكانت النتيجة مذهلة.

1- شرب الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم.

2- شرب عصير الليمون.

3- تناول ملعقة صباحا من خل التفاح.

4- تناول كوب صغير من الكركدية قبل النوم.

يحتوي البنجر أيضا على مادة البيتين ، وهي مادة كيميائية تحتوي على مضادة للأكسدة وتزيد من حموضة البول، يمكن أن يساعد البنجر، في إزالة فوسفات الكالسيوم وتراكم الستروفيت من الكلى.

كشف موقع "بولد سكاي الهندي"، عن فوائد بذور الكمون الأسود التي تساعد في علاج حصوات الكلى، لاحتوائه على ثيموكينون.

طريقة الاستخدام:

ضع في 250 مل من الماء الساخن، نصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون الأسود المجففة.

ثم انقعها لمدة 20 دقيقة.

صفيها وشربها مرتين في اليوم.

نود التذكير أن المعلومات الورادة في التقرير عن علاج حصوات الكلى بالأعشاب، عبارة عن نتائج درسات أو أبحاث علمية أو طبية ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي أعراض مرضية كبيرة لا تستطيع تلك الوصفات أو المعلومات حلها.



علاج الحصوة بالبقدونس

علاج الحصوة بالبقدونس، تتراكم حصوات الكلى يوما بعد الآخر لتؤثر بشكل قوي و واضح على أداء الكلى ، وتسبب آلاما في الجانبين ، ورغم أن علاج حصوات الكلى سهل و متوفر لكن يمكن تجربة بعض الطرق الطبيعية ومشروبات تفتت حصوات الكلى.

نصح موقع webmed بمشروبيّ الكرفس والبقدونس الطازج سريعيّ المفعول ، إلي طريقة تحضير مشروب تفتيت حصوات الكلى ..

ضعي وعاء على النار وبه 2 كوب ماء مفلتر

اضيفي نصف حزمة من البقدونس مع نصف حزمة من الكرفس

احرصي على أن يكون الكرفس و البقدونس طازجين، واغسليهما جيدًا في الماء

ضعي البقدونس والكرفس في الماء على النار واتركيهما يغليان

وكلما قل الماء قومي بتزويده حتى يتشبع الماء بكامل فوائد البقدونس و الكرفس ويصبحان أخضريّ اللون

تناولي هذا المشروب مرتين يوميًا لمدة أسبوعين .

تمارين لانزال حصوة الحالب

حصوات الحالب هي نفس الحصوات التي تتكون في الكلى و لكنه تكون قد انتقلت عبر مجرى البول، وتسبب ألم شديد جدا، نشر موقع " health line "إن أفضل رياضة هى رياضة المشي كثيرا يوميا لنزول الحصوة من الحالب.

علاج رمل المثانة بالاعشاب

طرق طبيعية لعلاج حصوات الحالب بدون دواء، وتشمل :

•عصير الليمون و زيت الزيتون :-

تستخدم هذه الوصفة في العادة لعلاج حصى المرارة إلا أنَّها قادرة أيضًا على تفتيت حصى الكلى، و ذلك عن طريق أحماض الليمون التي تقوم بتفتيت حصى الكلى المكونة من الكالسيوم.

-طريقة التحضير:-

يمزج ربع كوب من عصير الليمون مع ربع كوب أخر من زيت الزيتون، ثم يتم تناوله ثلاث مرات يوميًا و لمدة ثلاثة أيام، ويجب تناول كمية كبيرة من الماء بعد تناول الوصفة مباشرة.

•خل التفاح:-

يقوم خل التفاح بإذابة حصى الكلى بشكل عام بسبب طبيعته القاعدية و كما أنَّه يعمل على معادلة حموضة الدم و البول.

-طريقة التحضير:-

يمزج ملعقتين من خل التفاح و ملعقة من العسل مع كوب ماء دافئ ثم يتم تناوله، و تكرر الوصفة عدة مرات يوميًا.

•الرمان :-

يمتلك الرمان خصائص قادرة على تفتيت حصى الكلى، و يمكن الحصول على النتيجة سواء عن طريق تناول الثمر الرمان أو عن طريق تناول عصير الرمان الطبيعي.



-طريقة التحضير :-

يمكن استخدام الرمان لعلاج حصى الكلى بطريقتين و هما إما تناول ثمر الرمان مباشرة بشكل يومي، أو طحن بذور الرمان حتى تصبح كالمعجون ثم تناوله مع الحساء.

مراحل نزول الحصوة من الحالب



الحالبان هما عبارة عن زوج من القنوات العضلية، وهما متصلان بحوض كل كلية من جهة وبالمثانة من الجهة الأخرى، ويقومان بنقل البول من الكلى ليتجمع في المثانة . ويتراوح طول كل حالب ما بين 25 و30 سم عند الأشخاص البالغين، ويتميز الحالب بوجود ثلاث نقاط يكون فيه أكثر ضيقا ، وهي نقطة اتّصاله بحوض الكلية ، وعند مروره فوق الأوعية الدموية الحرقفية، بالإضافة إلى نقطة اتصاله بالمثانة، ولهذه النقاط الثلاثة دور كبير في تكوين حصى الحالب، ويعتبر حصى الكلية هو المنشأ لحصوة الحالب، فعندما ينزل الحصى من حوض الكلية، قد تعلق في إحدى النقاط الثلاثة المذكورة سابقًا في الحالب .

علاج حصوات الكلى بالشعير

تتكون حصوات الكلى بسبب الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة، وبسبب عدم تناول أطعمة صحية، وعدم شرب الماء بكميات وفيرة، لذلك ناشد الأطباء أن أفضل علاج لحصوات الكلى هو شرب الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم، كما يمكن تناول المشروبات الصحية التي تعمل على إزالة الحصوات أيضا مثل الشعير