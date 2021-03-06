ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مهلة 6 أشهر.. تعرف على موعد تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني

السبت 06/مارس/2021 - 09:37 ص
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
Advertisements
أحمد أيمن
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين الماضي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

تعديلات قانون المرور
وفي 9 فبراير الجاري، أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا وبأغلبية الثلثين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي تتضمن عدد من التعديلات أبرزها زيادة الرسوم التي تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، فضلا عن مادة خاصة بتركيب الملصق الالكتروني وتحديد عقوبة للمخالفين.

تركيب الملصق الالكتروني
استحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني
وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

موعد تطبيق عقوبة الملصق
وفقا للمادة الثالثة من القانون، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة. ومن المنتظر تصديق الرئيس السيسي على القانون ووضع اللائحة التنفيذية خلال الأيام المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتبه.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم وضع ملصق إلكتروني

تحديد رسوم التراخيص.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور.. رسوم التراخيص تصل لـ 1000 جنيه بزيادة سنوية 6%.. الملصق الإلكتروني إجباري.. وعقوبات رادعة للمخالفين

بعد الموافقة عليه نهائيا.. كل ما تريد معرفته عن رسم الملصق الإلكتروني للسيارات

احذر.. سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور

حبس وغرامة وسحب رخصة.. تعرف على موعد تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني

ترشيحاتنا

استجابة لـ مصر والسودان ..الأمم المتحدة تعرض التدخل في مفاوضات سد النهضة

بالأسماء| التصريح بدفن 18 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

قمة عربية مثيرة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منتصف مارس.. الصحة العالمية تكشف موعد إعلان تقرير أصل كورونا في الصين

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

صحة البرلمان تكشف موعد إنتاج اللقاح المصري ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021