ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعباءة مفتوحة.. أسيل عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

السبت 06/مارس/2021 - 02:16 م
اسيل عمران
اسيل عمران
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.




وتأنقت  أسيل عمران بعباءة توب بالون الأسود وعليها بنطال جين باللون الأزرق الفاتح، واختارت عليه بعباءة مفتوحة وطويلة باللون البني اللامع بأكمام طويلة وواسعة، وفيما اختارت حذاءً باللون الرمادي، وحقيبة بنفس اللون، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.


وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.


ولم تتكلف اسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.


ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.


وشاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006،ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة.


كما دخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.


وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.


وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. أسيل عمران بإطلالة جذابة من منزلها

بالترنج.. إطلالة رياضية لـ لجين عمران وشقيقتها أسيل

بالكمامة.. أسيل عمران في إطلالة رياضية فوق ناطحات السحاب بدبي.. شاهد

بفستان أبيض.. أسيل عمران بإطلالة ملفتة على إنستجرام

بفستان حرير .. أسيل عمران بإطلالة ناعمة تبرز جمالها

بإطلالة عصرية.. أسيل عمران تكشف عن أناقتها بصورة جديدة

ترشيحاتنا

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

بر الوالدين بعد وفاتهما.. الإفتاء توصى بـ 4 أعمال

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكوردن بلو

بعد أزمة محمد صلاح.. كلوب: لا أريد استمرار أي لاعب يرغب في الرحيل عن ليفربول

الرئيس السيسي يتوجه اليوم الي الخرطوم في زيارة رسمية للسودان

الحرب تشتعل.. إسرائيل تستعد لضرب مواقع إيران النووية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير