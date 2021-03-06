ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافسو الزمالك.. مولودية الجزائر في ضيافة تونجيث السنغالي بـ دوري الأبطال

السبت 06/مارس/2021 - 10:48 ص
مولودية الجزائر
مولودية الجزائر
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا ثقيلا على نظيره تونجيث السنغالي، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق مولودية الجزائر لتحقيق الفوز على تونجيث السنغالي، للحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري الأبطال.

على الجانب الآخر يتسلح تونجيث بعامل الأرض، لخطف الفوز من مولودية الجزائر، للهروب من المركز الأخير.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، الزمالك مع الترجي،  في تمام السادسة مساء أيضا، على الملعب الأولمبي في رادس.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

المركز الثاني يلاحق الزمالك.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على القيمة التسويقية لفريق تونجيث قبل مواجهة الزمالك

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

ترشيحاتنا

سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكوردن بلو

تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي قبل موقعة رادس الليلة

فصل التيار الكهربائي عن قرية الصافية وتوابعها في كفر الشيخ.. اليوم

تفاصيل تصفية المبحوح في دبي.. مسئول إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل عملية اغتيال غيرت تاريخ الموساد

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لإيقاف انطلاقة سيمبا النارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر