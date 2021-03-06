أثارت إعجاب الرواد.. فتاة تنقذ أخرى من التحرش بهذه الطريقة.. شاهد

أثارت شابة تدعى "ناب" إعجاب الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استغلت هاتفها بشكل أكثر من رائع في إنقاذ فتاة أخرى كانت تسير في الشارع ويسير خلفها أحد الرجال ويتحرش بها لفظيا.









ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة نشرت مقطع فيديو على تيك توك شاهده أكثر من 9 ملايين شخص، أثناء تصويرها لفتاة كانت تتعرض للتحرش وأنقذتها من خلال حيلة قامت بها.











تروي الشابة الشجاعة أنها كانت في أحد المولات التجارية وخرجت لتجد فتاة تسير في شارع معتم ويسير خلفها أحدهم مرتديا معطفا أسود وشيئا ما على رأسه باللون الأسود أيضا لا يظهر الكثير من ملامحه، ويبدو من تعبير وجهها أنها كانت تتعرض للتحرش.











قامت الفتاة الشجاعة بالاقتراب من الفتاة وتصويرها ومثلت أنها تعرفها أو أن هناك صلة قرابة بينهما، وقامت بمعانقتها وسألتها عن المكان الذي ستتوجه إليه فقد انتظرتها لأكثر من نصف ساعة في سيارتها وسألتها عن سبب تأخيرها.











لاحظت الشابة أن الرجل ابتعد عن الفتاة الأخرى قليلا، فقامت بالنظر إليه وسألته عن صلته بتلك الفتاة، فأخبرها أنه كان يسألها عن الوقت حينها، فقامت بسحب الفتاة وطلبت منها أن تركب سيارتها معها، ولتشعرها بالاطمئنان قالت لها إنها على استعداد لتوصيلها لأي مكان حتى تهدأ من روعها.









أثنى رواد التواصل الاجتماعي على "ناب"، وأكدوا أن ما قامت به عمل شجاع وبطولي، فإن كثيرا من الفتيات يقعن في تلك المواقف المحرجة والصعبة ولا يجدن من ينقذهن، ولحسن حظ تلك الفتاة وجود "ناب" بالقرب منها.