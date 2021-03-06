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صورة تذكارية توثق زيارة الرئيس السيسي للسودان

السبت 06/مارس/2021 - 12:05 م
صورة تذكارية توثيق
صورة تذكارية توثيق لزيارة لرئيس مصر والسودان
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فرح علاء الخولي
التقط كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني عبد الفتاح البرهان السوداني، صورة تذكارية لتوثيق زيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.


واستقبلت جمهورية السودان، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارته الرسمية للخرطوم، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس فور وصوله.


وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلًا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة. 
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