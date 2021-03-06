وزير الخارجية اليوناني يزور القاهرة بعد غد الاثنين

يزور نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بعد غد الاثنين، العاصمة المصرية القاهرة، حيث يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، ل مناقشة العلاقات الثنائية، وكامل القضايا السياسية، وسبل دعم التعاون الاقتصادي، والتعاون في قطاع الطاقة، في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وكذلك زيارات نيكوس ديندياس للقاهرة المتكررة حيث تعد هذه المرة الخامسة التي يلتقي خلالها سامح شكري منذ توليه مسؤولية وزارة الخارجية.





وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية، أكسندروس بابايوانو في تصريحات صحفية أمس الجمعة، لعدد من المحررين الدبلوماسيين، إن هذه الزيارة ستركز على "متابعة" منتدى الصداقة بين الجانبين والذي عقد في أثينا وأقيم على هامشه لقاء ثنائي بين الوزير اليوناني نيكوس ديندياس، والوزير سامح شكري وكذلك التعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر.





وأشار إلى أنه ستتم مناقشة التطورات الإقليمية، بدءًا من التطورات في شرق المتوسط ​، وكذلك التطورات في ليبيا. كما أعلن أنه قبيل عودته إلى أثينا سيزور ديندياس قبرص.





وذكر المتحدث باسم الخارجية اليونانية، أن العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر فوق الممتازة، والزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي للعاصمة اليونانية أثينا، وزيارة الوزير شكري في سبتمبر، وكذلك توقيع الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود جزئيا مع مصر في أغسطس.





علاوة على ذلك ، أشار بابايوانو إلى أن هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة منذ تولى دندياس، مقاليد الأمور في الوزارة، مؤكدًا أن هذا وحده يشير إلى العلاقات الممتازة بين البلدين.