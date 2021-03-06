نحن نسير في فم الوحش.. تحذير خطير من رفع قيود كورونا بسرعة

حذر مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا الأمريكية، من خطأ تخفيف قيود فيروس كورونا، في ظل انتشار سلالات جديدة للفيروس المعدي بشكل أكبر وربما أكثر خطورة في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".









وقال أوسترهولم لشبكة "سي إن إن": "نحن نسير في فم الوحش".











وجدد المخاوف من السلالة B.1.1.7 التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.









وأبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 2672 حالة من سلالة B.1.1.7 في 46 ولاية.









وأوضح أوسترهولم أنه في أوروبا، ترتفع الحالات المصابة بالوباء بشدة، وذكر أن السلالة الجديدة تمثل حوالي 50٪ من الحالات.











وارتفعت الوفيات الوبائية حول العالم إلى أكثر من 2.57 مليون وفاة.









وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.030.165، وإجمالي الوفيات 2.578.988.









وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ522.756 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.889.879.









تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ262.770 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 10.869.227.









في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 188.866، ومن بعدها الهند بعدد وفيات وصل إلى 157.548، أما بريطانيا فقد وصلت الوفيات إلى 124.495.

