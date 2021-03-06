طعيمة يكشف طبيعة مهنة الخرتي بعد تأليف روايته.. فيديو

قال محمد إبراهيم طعيمة، مؤلف كتاب الخرتى: إنه يطرح تفاصيل عمليات التنقيب عن الآثار المصرية، من خلال روايته الصادرة باسم الخرتى.





وأضاف: "الخرتى مهنة مشهورة في مجال السياحة ولكنه مصطلح غير دارج" ، فالخرتى يكون شخص يتعامل مع السياح والسياحة، حيث أنه يرشد السياح إلى أماكن البازارات لشراء بعض الهدايا التى تعبر عن الحضارة المصرية، للرجوع بها إلى بلادهم إلى وذلك من خلال قصة محامي شهير تضطره الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للتحول إلى مهنة "الخِرَتي".







وأوضح "مؤلف كتاب الخرتى"، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه يناقش في الرواية العلاقات الاجتماعية في مجتمع الطبقة الوسطى التي تآكلت نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي قد تدفع البعض لعمل أي شيء من أجل توفير لقمة العيش.





وأشار "طعيمة"، إلى أنه يكشف خلال الرواية من هو الخرتي وما هي طبيعة عمله بالتحديد، وكذا علاقة المصريين بالآثار والتنقيب عنها والتجارة فيها ومدى مشروعية ذلك سواء بالنسبة للمواطنين العاديين أو للدولة.







وأوضح أن الرواية كان مقررًا لها أن تطرح مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل أن يتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه طلب من دار النشر عدم الانتظار لشهر يونيو المقبل موعد المعرض الجديد، وطرحها الآن.