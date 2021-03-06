حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأفران المخالفة بسوق السمك فى دمياط

شن مجلس مدينة ومركز دمياط برئاسة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبالتنسيق مع العميد أشرف الصعيدى مدير شرطة المرافق و محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة،حملة مكبرة على منطقة سوق السمك بالقنطرة بمدينة دمياط .





تأتى الحملة ، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي لكافة المخالفات والتعديات على الطريق العام و الالتزام التام بالاشتراطات والمعايير البيئية.





تم إزالة كافة التعديات على الطريق و رفع الإشغالات و التند و الأفران المخالفة للاشتراطات البيئية، كما تم توجيه إنذارات للمخالفين بعدم تكرار تلك المخالفات والا سيتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، كما تم التنبيه بعدم صرف المخلفات الصلبة ببلوعات الصرف بالمنطقة حتى لا تتعرض للانسداد.





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