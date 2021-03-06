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محافظات

ضبط طالب نشر فيديو على تيك توك لتدافع طلابي بأمريكا وزعم حدوثه بجامعة المنصورة

السبت 06/مارس/2021 - 04:00 م
القبض على المتهم
القبض على المتهم
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همت الحسينى
تمكنت الاجهزة الامنية بالدقهلية من كشف حقيقة فيديو تم تداوله على موقع "تيك توك" بعنوان "لحظة سقوط الطلاب من الدور الرابع بجامعة المنصورة" حيث تبين ان طالب بالسنبلاوين نشر فيديو يرجع إلى احدى الجامعات بامريكا على انه بجامعة المنصورة لتحقيق مشاهدات عاليه وتم ضبطه.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بأن المتابعة الأمنية لتداول مقطع فيديو مصور علي تطبيق " تيك توك " مدون عليه " لحظة سقوط الطلاب من الدور الرابع بجامعه المنصورة " يظهر به عدد كبير من الطلبة حال تدافعهم بأحد الأدوار العلوية مما أدي إلي كسر السور الحديدي وسقوطهم من الطابق الرابع أرضا وتبين أن الفيديو المشار اليه حقق ١٢ ألف مشاهدة خلال ساعات.

بالفحص اتم تحديد القائم على الحساب الشخصي الذي نشر الفيديو وتبين انه يدعى محمد عبد.السلام محمد داوود 17 عاما طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم قرية طماي الزهايرة دائرة مركز السنبلاوين.

وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشر الفيديو وأنه حدث بأحد الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه قام بالإشارة عليه كتابة أنه بجامعة المنصورة لتحقيق نسبة مشاهدة عالية لتحقيق مكاسب مادية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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