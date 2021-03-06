ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرض الحجر الكامل على محافظة إيرانية بسبب رعب كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 03:41 م
فرض الحجر في محافظة
فرض الحجر في محافظة إيرانية
Advertisements
محمد علي
قررت السلطات الإيرانية فرض الحجر الصحي على مدينة كاملة في البلاد بعد تفشي المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل كبير ومعاناة الناس في المشافي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقرر  قاسم سليماني دشتكي، محافظ خوزستان الواقعة جنوب  إيران، إغلاق المحافظة ومنع خروج ودخول السیارات إليها،فارضًا العزلة والحجر الصحي عليها، لزيادة الأعداد المصابة بكورونا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن اوضاع خوزستان سيئة للغاية، وأن فيروس كورونا يواصل الانتشار فيها بسرعة قياسية.

 قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 82 وفاة و8212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في إيران .


وفي حديثها في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما السادات لاري إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في إيران قد تجاوز 1،681،000 بعد اكتشاف 8212 حالة جديدة منذ يوم أمس.

وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم إدخال 527 مريضًا إلى المستشفى.

وأشار لاري إلى أنه من بين أولئك الذين يخضعون للعلاج في المراكز الطبية في الوقت الحالي ، يعاني 3784 مريضًا بفيروس كورونا من حالات صحية حرجة بسبب الإصابة الشديدة.

كما قدرت عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19 في إيران بـ 60594 ، قائلة إن المرض أودى بحياة 82 مريضًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة إن 1435357 مريضا على الأقل تعافوا من عدوى فيروس كورونا حتى الآن أو خرجوا من المستشفيات في جميع أنحاء إيران.


و فرضت إيران منتصف الشهر الماضي الحجر الصحي على قرية "حسين آباد" في بلدة "آبيك" بمحافظة قزوين في شمال البلاد، بعد تسجيل وفاة شخص في القرية أصيب بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن الفيروس المتحور، الذي تم اكتشافه في بريطانيا، بات منتشرا في إيران.

تجاوز عدد المصابين بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم 116 مليونًا وتجاوز عدد القتلى 2.59 مليون.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

إيران تعلن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

إيران تسبق العالم وتدخل في الموجة الرابعة من فيروس كورونا

الرئيس الإيراني يصدم شعبه بشأن كورونا

6597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بايران

إيران تبدأ تطعيمات كورونا باللقاح الروسي

ترشيحاتنا

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

للمرة الخامسة.. نيكولاس كيدج يتزوج من ريكو شيباتا ذات رغم فارق العمر 31 عاما

90 قتيلا فى معارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

"مسعف" عن حادث الكريمات: الأبشع طوال 32 سنة خدمة بالإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات