يحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد زيت الأرجان على الصحة

- يمنع مرض الزهايمر

- يفيد الكبد

يعتبر الكبد من أهم أجزاء الجسم، ويساعد على طرد السموم من الجسم، ويمكن لمضادات الأكسدة مثل فيتامين E الموجودة في زيت الأرجان أن تعزز صحة الكبد عند استخدامها بشكل منتظم أيضًا ، قد تساعد التأثيرات المضادة للالتهابات في تقليل الأضرار المرتبطة بالالتهاب للكبد.





- يساعد في مرض السكري يمتلك زيت الأرجان تأثيرًا مضادًا لمرض السكري نظرًا لارتفاع نسبة المركبات الفينولية توكوفيرول والأحماض الدهنية غير المشبعة، وقد يساعد في منع ارتفاع الجلوكوز عند الاستهلاك وإدارة مستويات السكر في الجسم بشكل فعال.







