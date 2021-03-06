يحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد زيت الأرجان على الصحة

يحتوي زيت الأرجان على العديد من الفوائد الطبيعية التي يحتاجها الجسم، كما يمكن تناوله مع بعض الأطعمة فهو مليء بالفيتامينات والمعادن الصحية والمفيدة.
وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز فوائد زيت الارجان على الصحة..
- يمنع مرض الزهايمر
تنجم الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر بشكل رئيسي عن 7KC الناجم عن الإجهاد التأكسدي الذي يميل إلى التسبب في الالتهاب وموت الخلايا، وللزيوت الغذائية مثل زيت الأرجان تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للخلايا بسبب وجود حمض الأوليك وحمض اللينوليك والبوليفينول والتوكوفيرول، وتمنع هذه المركبات النشطة فقدان الخلايا وتحسن نموها وعملها وبالتالي تمنع حدوث هذه الحالة.
- يفيد الكبد
يعتبر الكبد من أهم أجزاء الجسم، ويساعد على طرد السموم من الجسم، ويمكن لمضادات الأكسدة مثل فيتامين E الموجودة في زيت الأرجان أن تعزز صحة الكبد عند استخدامها بشكل منتظم أيضًا ، قد تساعد التأثيرات المضادة للالتهابات في تقليل الأضرار المرتبطة بالالتهاب للكبد.
- يساعد في مرض السكري
يمتلك زيت الأرجان تأثيرًا مضادًا لمرض السكري نظرًا لارتفاع نسبة المركبات الفينولية توكوفيرول والأحماض الدهنية غير المشبعة، وقد يساعد في منع ارتفاع الجلوكوز عند الاستهلاك وإدارة مستويات السكر في الجسم بشكل فعال.