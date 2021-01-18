اللوز و الأرجان أبرزها.. 4 زيوت طبيعية للعناية بالشعر

ترغب كل سيدة و فتاة في الحصول على شعر صحي و لامع دون أستخدام مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالمواد الكيماوية، فيعتبر الزيوت الطبيعية المعصورة على البارد غنية بالمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تشكل طبقة واقية على الخيوط ، مما يحسن قوة شعرك .





أكد موقع femina.in، أن من أبرز فوائد استخدام زيوت الشعر أنه يساعد تدليك شعرك وفروة رأسك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بالزيت على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ، مما يساعد على تقوية الجذور، فنعرض لكم فيما يلي أبرز الزيوت الصحية و المفيدة للشعر...

اقرأ إيضا..





-زيت جوز الهند:

مستخلص من لحم جوز الهند الطازج يحتوي على مستويات عالية من أوميغا 3 التي تتغلغل بسهولة في الجلد والشعر، حيث إنه غني بالدهون المشبعة وفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تقوي الخيوط وتهدئ فروة الرأس، وهو أحد أفضل الأنواع إذا كنت تريد شعرًا كثيفًا ورائعًا، حيث تساعد معالجة شعرك بزيت جوز الهند مرتين أسبوعيًا على حمايته من التلف والحفاظ عليه بمظهر صحي ولامع.





ضعيه على الخيوط مع تجنب الجذور تدليك فروة الرأس والشعر، اغسلي الشامبو بعد نصف ساعة، تجنب الاحتفاظ به لفترة أطول لمن لديهم فروة رأس جافة وشعر جاف ضعيه على شعرك والجذور، دلكي جيدًا بحركة دائرية، اتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها طوال الليل إذا كان شعرك هشًا وفروة رأسك جافة جدًا، يغسل بشامبو لطيف.





زيت اللوز:

يستخرج زيت اللوز من حبات الجوز، حيث يحتوي على فيتامينات A و B و E والأحماض الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم التي تقوي الخيوط الضعيفة وترطب فروة الرأس، يقوم بإغلاق البشرة ويشكل طبقة واقية على الخيوط تمنع تكسرها، كما أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية للجذور ويساعد على إبطاء تساقط الشعر وتعزيز نموه، يمكنك حتى إضافة هذا الزيت النقي المضغوط إلى نظامك الغذائي للحفاظ على شعرك من الداخل.

طريقة الاستخدام: يمكن ترك هذا الزيت طوال الليل، قم بتدفئة الزيت قليلًا ودلكه في فروة رأسك، اتركيه طوال الليل واغسليه بالشامبو في الصباح. إذا كان شعرك مجعدًا جدًا أو مموجًا أو هشًا ، فيمكن استخدام هذا الزيت كمصل بعد الغسيل، جففي شعرك بالمنشفة وافركي بضع قطرات من زيت اللوز على راحة يدك وامسحيها على طول الشعر، مشط بمشط واسع الأسنان ودع الشعر يجف في الهواء سيكون سلسًا ولامعًا وسهل التحكم فيه.





زيت الزيتون

يُشتق زيت الزيتون من ثمار الزيتون ، وهو غني ومتعدد الاستخدامات شديد الترطيب، لها خصائص الحماية والإصلاح، يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E و K وأوميغا 3 و 6 الأحماض الدهنية التي تمنع الضرر وتهدئ الخيوط الجافة وفروة الرأس، يساعد على حماية الشعر من التلف ويمنع فقدان الرطوبة من فروة الرأس حتى يبدو شعرك مغذيًا وناعمًا.

طريقة الاستخدام: استخدم هذا الزيت كعلاج أسبوعي للترطيب العميق، دلكي كمية كافية من زيت الزيتون على فروة رأسك وخيوطك اتركيه لمدة نصف ساعة ، واغسليه جيدًا بشامبو التنظيف، يمكنك الجمع بين عصير الليمون مع هذا الزيت لمحاربة قشرة الرأس وتهدئة حكة فروة الرأس، يساعد زيت الزيتون على استعادة توازن درجة الحموضة الطبيعي لفروة الرأس.





زيت الأرجان

المعروف شعبيًا بالزيت المغربي ، يستخرج من جوز شجرة الأرجان إنه خفيف الوزن وغني بفيتامين E ، وحمض اللينوليك والأوليك الذي يحمي الشعر الرقيق والمتطاير دون إثقاله و يغذي فروة الرأس الدهنية دون جعل الشعر دهنيًا أو زيتيًا ، ويحمي الشعر من التقصف وينعم الشعر المجعد والخشن كما يجعل الشعر ناعمًا وسهل التصفيف.

طريقة الاستخدام: نظرًا لأنه خفيف الوزن جدًا يمكن استخدامه يوميًا تقريبًا تحتاج أيضًا إلى استخدام القليل جدًا من الشامبو لشطف هذا الزيت، يعمل زيت الأرجان كبلسم رائع للشعر الدهني، كما يمكن استخدامه كبلسم يترك على الشعر الجاف والمجعد والمموج فقط افركي بضع قطرات من هذا الزيت بين راحة يدك وامسهما على خيوطك الرطبة والمغسولة لمنع التجعد والحفاظ على الشعر في مكانه.



